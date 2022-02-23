Укр

Боевики на Донбассе накрыли "Градами" жилые дома: фото разрушений

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Боевики продолжают обстреливать жилые дома Новость обновлена 23 февраля 2022, 10:45
Боевики продолжают обстреливать жилые дома

Трехизбенку в Луганской области обстреляли из "Градов".

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать из тяжелой артиллерии украинские населенные пункты. Боевики накрывали "Градами": Счастье,Муратово, Кряковку, Новотошковское.

Кроме того, артиллерия била по следующим населенным пунктам: Станица Луганская, Трехизбенка, Попасная, Орехово, Золотое, Троицкое, Лобачево.

Последствия обстрелов Трехизбенки на своей странице в Facebook показал председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

Оккупанты обстреливают жилые кварталы
Оккупанты обстреливают жилые кварталы
Обошлось без жертв
Обошлось без жертв
Боевики стреляют из "Градов"
Боевики стреляют из "Градов"
Ведутся восстановительные работы
Ведутся восстановительные работы

На фото видны все последствия обстрелов жилых домов. Гайдай сообщил, что обошлось без жертв. Продолжаются работы над возобновлением коммуникаций.

Отметим, что по данным штаба ООС, за минувшие сутки оккупанты почти 100 раз открывали огонь.

Напомним, что в результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб капитан разведки Антон Сидоров. Кроме того, гибнут и мирные жители — 21 февраля погиб 51-летний местный житель.

Теги:
#Боевики #Донбасс #ОРДЛО
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