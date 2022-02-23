Боевики на Донбассе накрыли "Градами" жилые дома: фото разрушений

Трехизбенку в Луганской области обстреляли из "Градов".

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать из тяжелой артиллерии украинские населенные пункты. Боевики накрывали "Градами": Счастье,Муратово, Кряковку, Новотошковское.

Кроме того, артиллерия била по следующим населенным пунктам: Станица Луганская, Трехизбенка, Попасная, Орехово, Золотое, Троицкое, Лобачево.

Последствия обстрелов Трехизбенки на своей странице в Facebook показал председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

Оккупанты обстреливают жилые кварталы

Обошлось без жертв

Боевики стреляют из "Градов"

Ведутся восстановительные работы

На фото видны все последствия обстрелов жилых домов. Гайдай сообщил, что обошлось без жертв. Продолжаются работы над возобновлением коммуникаций.

Отметим, что по данным штаба ООС, за минувшие сутки оккупанты почти 100 раз открывали огонь.

Напомним, что в результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб капитан разведки Антон Сидоров. Кроме того, гибнут и мирные жители — 21 февраля погиб 51-летний местный житель.