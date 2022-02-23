Что такое чрезвычайное положение и чем отличается от военного: список ограничений

Режим ЧП будет действовать почти по всей территории страны, но везде по-разному

Совет национальной безопасности и обороны Украины в среду, 23 февраля, предложил Верховной Раде ввести по всей стране правовой режим чрезвычайного положения.

"Телеграф" разбирался, что по законодательству Украины предусматривает правовой режим чрезвычайного положения и какие ограничения он предусматривает.

Что такое режим ЧП

В целом режим ЧП может вводиться как по всей Украине так и в отдельных ее территориях при ряде ситуаций, как то:

возникновение особо тяжелых чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера (стихийного бедствия, катастроф, особо крупных пожаров, применения средств поражения, пандемий, панзоотий и т.п.), создающих угрозу жизни и здоровью значительных слоев населения; совершение массовых террористических актов, сопровождающихся гибелью людей или разрушением особо важных объектов жизнеобеспечения; возникновение межнациональных и межконфессиональных конфликтов, блокирование или захват отдельных особо важных объектов или местностей, что угрожает безопасности граждан и нарушает нормальную деятельность органов госвласти и органов местного самоуправления; возникновение массовых беспорядков, сопровождающихся насилием над гражданами, ограничивающих их права и свободы; попытки захвата государственной власти или изменения конституционного строя Украины путем насилия; массового перехода государственной границы с территории сопредельных государств; необходимости восстановления конституционного правопорядка и деятельности органов государственной власти.

ЧП предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти, военному командованию и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы и обеспечения безопасности и здоровья граждан, нормального функционирования национальной экономики, органов государственной власти и органов местного самоуправления, защиты конституционного строя, а также допускает временное, обусловленное угрозой, ограничение в осуществлении конституционных прав и свобод человека и гражданина и прав и законных интересов юридических лиц с указанием срока действия этих ограничений.

Как и на сколько вводится режим ЧП

Режим ЧП вводится на основании указа президента о введении чрезвычайного положения в Украине или отдельных ее местностях, утвержденного Верховной Радой.

Чрезвычайное положение в Украине может быть введено на срок не более 30 суток и не более 60 суток в отдельных ее местностях.

В случае необходимости ЧП может быть продлено президентом Украины, но не более чем на 30 суток. Соответствующий указ также нуждается в утверждении Верховной Радой.

Чрезвычайное состояние в Украине или в отдельных ее местностях может быть отменено раньше срока указом президента в случае устранения обстоятельств, обусловивших необходимость введения ЧП.

Военное командование

Военным командованием, которому предоставляется право вместе с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления осуществлять меры правового режима чрезвычайного положения, являются:

Главный орган военного управления Национальной гвардии;

Служба безопасности Украины;

Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины.

Меры при ЧП

Указом президента Украины на период чрезвычайного положения могут вводиться следующие меры:

введение особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по территории, где вводится ЧП;

ограничение движения транспортных средств и их досмотр;

усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства;

запрет на проведение массовых мероприятий, кроме мер, запрет на проведение которых устанавливается судом;

запрет забастовок;

принудительное отчуждение или изъятие имущества у юридических и физических лиц.

Привлечение военных формирований

Обеспечение общественного порядка, охраны жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов граждан в условиях чрезвычайного положения осуществляется силами и средствами органов Национальной полиции, Национальной гвардии, СБУ, Военной службы правопорядка ВСУ.

При этом в случае введения ЧП из-за массового перехода госграницы с территории сопредельных государств к осуществлению мер чрезвычайного положения могут привлекаться воинские части ВСУ и органы и подразделения Государственной пограничной службы.

В чем отличие от военного положения

Военное положение — особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности для государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.

Военное положение вводится в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности для государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.

На территориях, где вводится военное положение, могут быть созданы временные государственные органы — военные администрации.

Военное положение вводится указом президента после утверждения Верховной Радой.

При этом в соответствующем указе указываются:

обоснование необходимости введения военного положения; границы территории, на которой вводится военное положение, время ввода и срок, на который оно вводится; задачи военного командования, военных администраций, органов государственной власти и органов местного самоуправления; задачи субъектам обеспечения гражданской защиты по приведению единой государственной системы гражданской защиты, ее функциональных и территориальных подсистем в готовность к выполнению задач по назначению; исчерпывающий перечень конституционных прав и свобод человека и гражданина, которые временно ограничиваются с указанием срока действия этих ограничений, а также временные ограничения прав и законных интересов юридических лиц с указанием срока их действия;

"Телеграф" ранее писал, как военное положение повлияет на свободу граждан и какие в случае введения военного положения предполагаются ограничения.