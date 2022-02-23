Что такое чрезвычайное положение и чем отличается от военного: список ограничений
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Режим ЧП будет действовать почти по всей территории страны, но везде по-разному
Совет национальной безопасности и обороны Украины в среду, 23 февраля, предложил Верховной Раде ввести по всей стране правовой режим чрезвычайного положения.
"Телеграф" разбирался, что по законодательству Украины предусматривает правовой режим чрезвычайного положения и какие ограничения он предусматривает.
Что такое режим ЧП
В целом режим ЧП может вводиться как по всей Украине так и в отдельных ее территориях при ряде ситуаций, как то:
- возникновение особо тяжелых чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера (стихийного бедствия, катастроф, особо крупных пожаров, применения средств поражения, пандемий, панзоотий и т.п.), создающих угрозу жизни и здоровью значительных слоев населения;
- совершение массовых террористических актов, сопровождающихся гибелью людей или разрушением особо важных объектов жизнеобеспечения;
- возникновение межнациональных и межконфессиональных конфликтов, блокирование или захват отдельных особо важных объектов или местностей, что угрожает безопасности граждан и нарушает нормальную деятельность органов госвласти и органов местного самоуправления;
- возникновение массовых беспорядков, сопровождающихся насилием над гражданами, ограничивающих их права и свободы;
- попытки захвата государственной власти или изменения конституционного строя Украины путем насилия;
- массового перехода государственной границы с территории сопредельных государств;
- необходимости восстановления конституционного правопорядка и деятельности органов государственной власти.
ЧП предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти, военному командованию и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы и обеспечения безопасности и здоровья граждан, нормального функционирования национальной экономики, органов государственной власти и органов местного самоуправления, защиты конституционного строя, а также допускает временное, обусловленное угрозой, ограничение в осуществлении конституционных прав и свобод человека и гражданина и прав и законных интересов юридических лиц с указанием срока действия этих ограничений.
Как и на сколько вводится режим ЧП
Режим ЧП вводится на основании указа президента о введении чрезвычайного положения в Украине или отдельных ее местностях, утвержденного Верховной Радой.
Чрезвычайное положение в Украине может быть введено на срок не более 30 суток и не более 60 суток в отдельных ее местностях.
В случае необходимости ЧП может быть продлено президентом Украины, но не более чем на 30 суток. Соответствующий указ также нуждается в утверждении Верховной Радой.
Чрезвычайное состояние в Украине или в отдельных ее местностях может быть отменено раньше срока указом президента в случае устранения обстоятельств, обусловивших необходимость введения ЧП.
Военное командование
Военным командованием, которому предоставляется право вместе с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления осуществлять меры правового режима чрезвычайного положения, являются:
- Главный орган военного управления Национальной гвардии;
- Служба безопасности Украины;
- Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины.
Меры при ЧП
Указом президента Украины на период чрезвычайного положения могут вводиться следующие меры:
- введение особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по территории, где вводится ЧП;
- ограничение движения транспортных средств и их досмотр;
- усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства;
- запрет на проведение массовых мероприятий, кроме мер, запрет на проведение которых устанавливается судом;
- запрет забастовок;
- принудительное отчуждение или изъятие имущества у юридических и физических лиц.
Привлечение военных формирований
Обеспечение общественного порядка, охраны жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов граждан в условиях чрезвычайного положения осуществляется силами и средствами органов Национальной полиции, Национальной гвардии, СБУ, Военной службы правопорядка ВСУ.
При этом в случае введения ЧП из-за массового перехода госграницы с территории сопредельных государств к осуществлению мер чрезвычайного положения могут привлекаться воинские части ВСУ и органы и подразделения Государственной пограничной службы.
В чем отличие от военного положения
Военное положение — особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности для государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.
Военное положение вводится в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности для государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.
На территориях, где вводится военное положение, могут быть созданы временные государственные органы — военные администрации.
Военное положение вводится указом президента после утверждения Верховной Радой.
При этом в соответствующем указе указываются:
- обоснование необходимости введения военного положения;
- границы территории, на которой вводится военное положение, время ввода и срок, на который оно вводится;
- задачи военного командования, военных администраций, органов государственной власти и органов местного самоуправления;
- задачи субъектам обеспечения гражданской защиты по приведению единой государственной системы гражданской защиты, ее функциональных и территориальных подсистем в готовность к выполнению задач по назначению;
- исчерпывающий перечень конституционных прав и свобод человека и гражданина, которые временно ограничиваются с указанием срока действия этих ограничений, а также временные ограничения прав и законных интересов юридических лиц с указанием срока их действия;
"Телеграф" ранее писал, как военное положение повлияет на свободу граждан и какие в случае введения военного положения предполагаются ограничения.
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