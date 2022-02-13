Военное положение в Украине: о каких запретах и ограничениях нужно знать
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 825
Власть на время военного положения переходит к военным
В связи с стягиванием российских войск у украинских границ и многочисленными заявлениями США о готовности Путина к вторжению в Украину появились слухи о возможности введения военного положения уже в ближайшее время.
"Телеграф" рассказывает, как военное положение повлияет на свободу граждан и ожидаемые ограничения.
Согласно закону "О правовом режиме военного положения", военное положение в стране или в отдельных ее частях могут быть введены в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности для государственной независимости Украины, ее территориальной целостности. Власть на время военного состояния переходит к военным — военную администрацию населенного пункта возглавляет начальник, назначаемый на должность президентом Украины и увольняемый с должности.
Во время военного положения военное командование имеет право на введение таких ограничений прав и свобод граждан, если это необходимо для спасения их жизней.
- усиленная охрана и особый режим работы важных объектов экономики и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения;
- введение трудовой повинности;
- использование мощностей и трудовых ресурсов предприятий и организаций всех форм собственности для нужд обороны;
- принудительное отчуждение имущества частной или коммунальной собственности;
- изъятие имущества госпредприятий для нужд государства;
- комендантский час;
- особый режим въезда-выезда;
- ограничение свободы передвижения физических лиц и транспортных средств;
- проверки документов и осмотр вещей;
- принудительное поселение (интернирование) граждан страны, угрожающей нападением или совершающей агрессию;
- ограничение или запрет выбора места нахождения/жительства на соответствующей территории;
- ограничение прохождения невоенной службы гражданами, состоящими на военном или специальном учете в силовых органах;
- запрещение торговли оружием, сильнодействующими веществами, алкогольными напитками;
- военно-квартирная повинность по расквартированию военнослужащих.
Кроме того, проводить выборы (президента, Рады и местные), массовые собрания, акции протеста, референдумы и внесение поправок в Конституцию во время действия военного положения запрещено. Также президент, Рада и Кабмин на время действия ВС не могут быть лишены своих полномочий и должностей.
Напомним, из-за угрозы войны еще две страны переводят свои посольства из Киева.
Также по данным западных медиа, у Путина готовятся к вторжению в Украину, но планы о нападении постоянно меняются.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-