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Военное положение в Украине: о каких запретах и ограничениях нужно знать

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
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Военное положение могут быть введены в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения Новость обновлена 13 февраля 2022, 15:52
Военное положение могут быть введены в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения

Власть на время военного положения переходит к военным

В связи с стягиванием российских войск у украинских границ и многочисленными заявлениями США о готовности Путина к вторжению в Украину появились слухи о возможности введения военного положения уже в ближайшее время.

"Телеграф" рассказывает, как военное положение повлияет на свободу граждан и ожидаемые ограничения.

Согласно закону "О правовом режиме военного положения", военное положение в стране или в отдельных ее частях могут быть введены в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности для государственной независимости Украины, ее территориальной целостности. Власть на время военного состояния переходит к военным — военную администрацию населенного пункта возглавляет начальник, назначаемый на должность президентом Украины и увольняемый с должности.

Во время военного положения военное командование имеет право на введение таких ограничений прав и свобод граждан, если это необходимо для спасения их жизней.

  • усиленная охрана и особый режим работы важных объектов экономики и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения;
  • введение трудовой повинности;
  • использование мощностей и трудовых ресурсов предприятий и организаций всех форм собственности для нужд обороны;
  • принудительное отчуждение имущества частной или коммунальной собственности;
  • изъятие имущества госпредприятий для нужд государства;
  • комендантский час;
  • особый режим въезда-выезда;
  • ограничение свободы передвижения физических лиц и транспортных средств;
  • проверки документов и осмотр вещей;
  • принудительное поселение (интернирование) граждан страны, угрожающей нападением или совершающей агрессию;
  • ограничение или запрет выбора места нахождения/жительства на соответствующей территории;
  • ограничение прохождения невоенной службы гражданами, состоящими на военном или специальном учете в силовых органах;
  • запрещение торговли оружием, сильнодействующими веществами, алкогольными напитками;
  • военно-квартирная повинность по расквартированию военнослужащих.

Кроме того, проводить выборы (президента, Рады и местные), массовые собрания, акции протеста, референдумы и внесение поправок в Конституцию во время действия военного положения запрещено. Также президент, Рада и Кабмин на время действия ВС не могут быть лишены своих полномочий и должностей.

Напомним, из-за угрозы войны еще две страны переводят свои посольства из Киева.

Также по данным западных медиа, у Путина готовятся к вторжению в Украину, но планы о нападении постоянно меняются.

Теги:
#Росія #Вторжение России #Военное положение в Украине #Напад #Війна
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