Воєнний стан в Україні: про які заборони та обмеження потрібно знати

Влада на час воєнного стану переходить до військових

У зв'язку зі стягуванням російських військ біля українських кордонів та чисельні заяви США про готовність Путіна до вторгнення в Україну з'явились чутки про можливість введення воєнного стану вже найближчим часом.

"Телеграф" розповідає, як воєнний стан вплине на свободу громадян та які очікуються обмеження.

Згідно із законом "Про правовий режим військового стану", воєнний стан у країні чи в окремих її частинах можуть запровадити у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки для державної незалежності України, її територіальної цілісності. Влада на час воєнного стане переходить до військових — військову адміністрацію населеного пункту очолює начальник, який призначається на посаду президентом України та звільняється з посади.

Під час воєнного стану військове командування має право на введення таких обмежень прав і свобод громадян, якщо це необхідно для порятунку їхніх життів :

посилена охорона та особливий режим роботи важливих об’єктів економіки та об’єктів, котрі забезпечують життєдіяльність населення;

запровадження трудової повинності;

використання потужностей та трудових ресурсів підприємств та організацій усіх форм власності для потреб оборони;

примусове відчуження майна приватної чи комунальної власності;

вилучення майна держпідприємств для потреб держави;

комендантська година;

особливий режим в’їзду-виїзду;

обмеження свободи пересування фізичних осіб та транспортних засобів;

перевірки документів та огляд речей;

примусове поселення (інтернування) громадян країни, яка загрожує нападом чи здійснює агресію;

обмеження чи заборона вибору місця перебування/проживання на відповідній території;

обмеження проходження невоєнної служби громадянами, які перебувають на військовому чи спеціальному обліку у силових органах;

заборона торгівлі зброєю, сильнодіючими речовинами, алкогольними напоями;

військово-квартирна повинність щодо розквартирування військовослужбовців.

Крім того, проводити вибори (президента, Ради та місцеві), масові збори, акції протесту, референдуми та внесення поправок до Конституції під час дії воєнного стану заборонено. Також президент, Рада та Кабмін на час дії ВС не можуть бути позбавлені своїх повноважень та посад.

Нагадаємо, через загрозу війни ще дві країни переводять свої посольства з Києва.

Також за даними західних медіа, у Путіна готуються до вторгнення в Україну, але плани про напад постійно змінюються.