Укр

Зеленский объявил сбор резервистов и ответил по поводу мобилизации: подробности

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым обращением к украинцам Новость обновлена 22 февраля 2022, 23:01
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым обращением к украинцам

Президент пояснил, ждать ли украинцам общей мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне решения Путина о признании "Л-ДНР" объявил призыв резервистов, но об общей мобилизации по стране речь в данный момент не идет. Как сообщает "Телеграф", об этом гарант заявил в обращении 22 февраля.

Так, Зеленский издал Указ о призыве резервистов в особый период. Речь идет исключительно о гражданах, зачисленных к оперативному резерву.

"На сегодняшний день нет необходимости в общей мобилизации. Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования", — заявил глава Украины.

По словам Зеленского, главная задача сегодня — повысить готовность украинского войска ко всем возможным изменениям в оперативной обстановке.

Также президент анонсировал проведение учебных сборов резервистов системы Теробороны.

Дополняется.

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