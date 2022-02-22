"Мы готовы идти дальше": Байден рассказал, какими санкциями будет бороться с Путиным

США готовят пакет санкций против РФ

США подготовили ряд санкций против России из-за действий президента РФ Владимира Путина, признавшего "ЛНР" и "ДНР". Как передает "Телеграф", об этом говорится в обращении президента США Джо Байдена по России и Украине.

"Я хочу сказать о тех санкциях, которые мы будем применять. Это больше, чем то, о чем говорят наши партнеры. Мы готовы идти дальше с этими санкциями", — заявил Байден.

Первый пакет санкций предусматривает ряд запретов США против РФ.

Так, полностью заблокированы банк ВЕБ и Military Bank. Байден указал, что РФ не сможет торговать новыми облигациями на рынках.

Кроме того, США вводят санкции против российских элит и их семей со среды, 23 февраля.

"Они принимают участие в коррупционной политике и должны страдать также", – сказал президент США.

Также американский лидер добавил, что "Северный поток-2" не будет продвигаться.

Байден подчеркнул, что США готовятся к следующим шагам, учитывая вероятные планы Российской Федерации.

"Я буду прилагать усилия, чтобы боль от санкций испытала именно российская экономика, а не мы. Я буду защищать энергоснабжение от любых срывов", — добавил глава США.

В частности, Байден хочет обеспечить стабильность мировых энергопоставок, но ограничить влияние действий Газпрома на американцев.

Напомним, международное общество осудило решение Путина о признании "независимыми" квазиреспублик на оккупированной территории Украины. Европейский Союз, в частности, заявил о санкциях против более 300 российских "госдумщиков", а еще некоторых физических и юридических лиц. В ЕС уверены, что данные ограничительные меры ударят по России.

Ранее "Телеграф" писал, что в ходе обращения американского лидера 22 февраля прозвучала реакция США на действия РФ касательно ОРДЛО. Так, Джо Байден считает решение Путина и так называемых глав "ЛНР" и "ДНР" не признанием независимых "республик", а способом России отрезать себе часть Украины. Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что российский лидер не может просто так создавать новые "государства", потому как это грубое нарушение международных законов.