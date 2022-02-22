Россия не остановится, нужно вводить военное положение — ветеран АТО Петров

К войне стоит подготовиться заранее — так возможно ее упредить

Еще минувшей осенью — даже находясь несколько лет в состоянии войны — большая часть населения страны лично для себя военной угрозы не ощущала: "ну да, где-то там на Донбассе кто-то (бойцы) в окопах защищает нас от кого-то (боевиков)". А вот последние месяцы даже на фоне продолжающейся коронавирусной пандемии, школьных дистанционок, роста цен на продукты и спорных обедов "от Клопотенко" эта самая опасность стала приобретать пугающий характер. Когда стали озвучиваться возможные "направления главного удара" и тем более возможные даты вторжения российской армию на подконтрольную территорию Украины, многим стало не по себе. Эту информацию тоже можно было воспринимать как нагнетание обстановки, но только до тех пор, пока 21 февраля Российская Федерация не решила признать "независимость" так называемых "ЛДНР".

И сейчас все неравнодушные к судьбе Украины граждане озабочены вопросами: надо ли теперь, после признания Российской Федерацией "независимости" наших оккупированных территорий вводить военное положение. И если вводить, то где – только в Луганской и Донецкой областях? Или присовокупить к ним соседние области? Или уж по всей стране? С этими вопросами "Телеграф" обратился к ветерану боевых действий на Донбассе, а ныне известному украинскому блогеру Алексею Петрову.

Алексей о войне знает не понаслышке

"В любом случае нужно вводить военное положение в Донецкой и Луганской областях, — считает Алексей Петров. — Почему? Потому что на территории этих областей российские войска — уже не стесняясь — зашли под флагом Российской Федерации. Что будет дальше – завтра, послезавтра – никто не знает. То есть, знают в Кремле, у нас здесь не знают. И когда введено военное положение, а закон обязывает президента это сделать, у нас появляется время на какую-то реакцию. То есть, мы уже условно подготовлены, по крайней мере, для проведения каких-либо мероприятий по возможному отражению атаки в этих областях".

Вот такая она - линия обороны

По словам АТОшника, военное положение – это усиленное патрулирование, которое необходимо для безопасности государства, потому что в том регионе сейчас будет еще больше всякой агентуры.

"Нужно ли вводить военное положение, например, в Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях – там, где возможна высадка российского морского десанта? Я бы ввел, по крайней мере, на месяц, потом дальше бы посмотрел, — делится своим мнением Алексей, припоминая пословицу "предупрежден, значит вооружен" и популярную поговорку "лучше перебдеть, чем недобдеть".

Он считает, что в противном случае у нас может не оказаться в запасе этих 2-3 часов на принятие важного решения. " К примеру, так было в 2018-м году, когда ввели военное положение в некоторых областях после атаки на наши корабли. Никто ж не умер, все было нормально, спокойно. Тогда сделали шаг на упреждение и сейчас нужно сделать то же самое. Пока достаточно ввести военное положение только в данных областях, чтобы сработать на упреждение. По всей территории Украины вводить военное положение я пока не вижу смысла".

Населенный пункт Гнутово, сектор М, январь 2015 года

Длительное время вариантом крупномасштабного вторжения российских войск на Украину считалась попытка создания так называемого сухопутного коридора по побережью Азовского моря до Крымского полуострова. Однако в нынешней ситуации под ударом могут оказаться и другие области, прямо граничащие с РФ – например, та же Харьковская или Черниговская.

В последнее время опасной стала не только российско-украинская, но и беларусско-украинская граница. Могут ли на Украину напасть и с этих сторон?

"Да, на нас могут двинуть со всех сторон, где находятся российские воинские части. Плюс еще с высадкой морского десанта, — считает собеседник. — Тут нужно понимать, что Российская Федерация, их Генеральный штаб рассматривают все возможные и невозможные варианты. И у них эти варианты проработаны, проиграны – от слова "играть" — на командно-штабных учениях. Здесь вопрос в другом: что им может противопоставить Украина? Насколько я общался с первыми лицами военного руководства нашей страны, я обратил внимание на то, что они четко и трезво оценивают ситуацию, понимают, как действовать. Это боевые генералы, которые на войне с 2014-го года. У них нет шапкозакидательного настроения, они прекрасно понимают, с чем мы можем столкнуться".

Сектор М, ноябрь 2015 года

Мелитополь для вас родной город, знаю, что Бердянск также связан с детством, Мариуполь вы защищали, находясь в АТО, то есть, все это – близкий сердцу край. Как вы считаете, аппетиты Кремля распространяются лишь на территорию Донецкой области, включая Мариуполь, а соседний Бердянск их уже не интересует?

"Нет, Российской Федерации нужна вся Украина целиком – вот такой у них план-максимум! – уверен бывший начальник связи 37-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ с позывным "Кот". — В 14-м году они, наверное, думали, что мы, по крайней мере, юго-восток Украины, упадем к ним в руки, как переспевшее яблоко. Помню, в моем Мелитополе многотысячные марши под предводительством ярой сторонницы России. Не срослось, не получилось. Но естественно, Россия от своих планов не отказалась. И, как говорит тот же Петр Порошенко, "Россия просто не может пережить тот факт, что мы стали а) самостоятельными, б) развернулись в сторону Европы, в сторону цивилизованного мира".

Петров советует перенять опыт Израиля, так сказать, примерить на себя их "рубашку". "Они уже десятилетиями живут в ожидании войны в любой точке Израиля. То же самое должно быть у нас. Опять же, когда ты с этим свыкаешься, то тебя это уже не сильно пугает. В отличие от 14-го года, когда у нас практически не было армии, сейчас у нас есть Вооруженные силы Украины, оружие и мотивированные военнослужащие, патриотический и надежный тыл".

По мнению блогера, очень важным является факт поддержки Украины мировым сообществом. "Наконец-то до этих стран дошло, что одними увещеваниями и уговорами этого "русского медведя" не остановишь. Его действительно надо останавливать силой. И вот смотрите — Германия уже останавливает процесс сертификации газопровода "Северный поток-2", Великобритания вводит какие-то "драконовские" санкции в отношение ближайшего окружения и друзей Путина. Слава Богу, что перед этим озверевшим "медведем" не одни".

Радиостанция Р-142. Сектор М, январь 2016 года

Но что же, все-таки, в данный момент следует делать жителям южных городов Украины – паковать тревожные чемоданчики или чистить оружие?

"В любом случае, автомат уже должен быть начищен, — смеется Алексей. – А вот паковать тревожный чемоданчик я пока не вижу смысла. Точнее, любая семья должна понимать, что у нее будет 15 минут, чтобы его собрать и куда-то уехать из города. С этой мыслью надо свыкнуться, ее пропустить через себя и отложить в сторону. В этом ничего такого страшного нет. Тот же Израиль с этим живет постоянно. Когда я оказался в этой стране, то меня шокировало количество людей с оружием – как у нас с сумочками женщины ходят, а там с оружием. Мы обречены теперь жить с этим с этим (непечатное слово – Авт.) соседом навсегда, не неделю, не месяц, не год — навсегда. Потому что непонятно, что у него в голове. Они могут выстрелить сегодня – могут выстрелить завтра, не завтра – так послезавтра или через год. К сожалению, мы вынуждены жить в такой парадигме и следовательно, нам просто нужно готовиться этому противостоять".

Книга о своих чувствах на войне и боевых побратимах

Человек, написавший по итогам своей службы в АТО автобиографическую книгу "Кофе с привкусом пепла", в завершение разговора не удержался от аллегории: "Никто не будет лезть в сад за черешней, зная, что сад охраняют две злющие овчарки и сторожа с охотничьими ружьями". То есть, если Украина подготовится к полномасштабной российской агрессии и продемонстрирует это, причем той же Российской Федерации, тем бОльшая вероятность, что ничего не страшного для нас не произойдет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что правительство РФ приняло решение о срочной эвакуации своих дипломатов, работающих в Украине. После чего в Одессе заметили, как на территории консульства дипломаты сжигают документацию.