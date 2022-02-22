Готовятся к эвакуации: в Одессе российские дипломаты жгут документы (видео)

Уничтожение бумаг происходит на заднем дворе

В Одессе возле консульства Российской Федерации местные жители заметили облако темного дыма. Однако причиной его возникновения оказался не пожар в здании, а массовое сжигание документов. Судя по всему, подобное распоряжение сотрудникам поступило после заявления Москвы об эвакуации своих дипломатов.

Видеоролики с места события публикуют различные новостные одесские Telegram-каналы.

Отметим, что здание консульства в Одессе находится в одном из самых популярных среди отдыхающих районов города — Аркадии. Оно расположено на Гагаринском плато.

Посольство РФ на карте Одессы

Рядом с диппредставительством России расположено немало многоэтажных жилых домов, чьи жители и заметили первые отблески огня.

Судя по размеру костра, в огонь попала не одна коробка документов. Разумеется, о содержании сожженных бумаг никому, кроме сотрудников консульства, неизвестно.

Между тем много комментаторов отмечают, что к подобным действиям представители других стран могут прибегать, если в ближайшем будущем может произойти серьезное военное столкновение. Другие же предлагают "помочь" россиянам дровами и бензином.

Напомним, что Украина готовится окончательно разорвать любые дипломатические контакты с Российской Федерацией. Пакет необходимых документов уже предоставлен на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому.

На такой шаг официальный Киев пошел из-за признания Россией "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Более того — Путин заявил, что поддерживает решение "республик" касаемо распространения из границ полностью на Донецкую и Луганскую область.