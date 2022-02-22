Россия эвакуирует посольство и консульства из Украины

Ситуация между государствами еще больше накалилась

Правительство Российской Федерации приняло решение о срочной эвакуации своих дипломатов, работающих на территории Украины. Экстренному возвращению на родину подлежат сотрудники российских посольств и консульств.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

В том, что Москва решилась на такой шаг, россияне обвинили Украину. В заявлении российского МИД был использован весь запас пропагандистских выражений, которые использовались Кремлем на протяжении восьми лет войны на Донбассе. "Вооруженный госпереворот", "кровавый путч", "борьба с историей", "националрадикалы" — это лишь часть "эпитетов", которыми россияне вознаградили украинкую власть и жителей страны.

Главной причиной эвакуации своих дипломатов в РФ называют необходимость позаботиться об их жизнях "в сложившихся обстоятельствах". Вероятно, речь идет о подготовке Украины к полному разрыву дипотношений с Москвой, что вызвано решением Владимира Путина признать "независимость" оккупированных территорий Донбасса.

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Также в России "пожаловались", что с 2014 года сотрудникам их структур на территории Украины якобы угрожали, а имуществу — причиняли ущерб.

"В их адрес [российских дипломатов — ред.] поступали угрозы физической расправы. Совершались поджоги их автотранспорта. Вопреки своим обязательствам по Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях киевские власти не реагировали на происходящее", — сообщается в тексте заявления.

Конкретных данных о времени эвакуации пока не сообщается. Однако в Москве подчеркивают, что это случится в "самое ближайшее время".

Напомним, что первые сообщения о вероятном возвращении российских дипломатов или хотя бы членов их семей появились в прессе еще в середине января. Уточнить правдивость слухов тогда в самом посольстве РФ не удалось — никто не отвечал на звонки рабочего телефона.

Спустя месяц соцсети взбудоражило видео, на котором видно, как рядом со зданием главного посольства России поднимается дым. Некоторые украинцы предположили, что сотрудники учреждения могли уничтожать какие-то документы. При этом в самой структуре уверили, что никаких проблем в работе не наблюдается.