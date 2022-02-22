Зеленський оголосив збір резервістів і відповів щодо мобілізації: подробиці
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Президент пояснив, чи чекати українцям загальної мобілізації
Президент України Володимир Зеленський на тлі рішення Путіна про визнання "Л-ДНР" оголосив заклик резервістів, але про загальну мобілізацію по країні наразі не йдеться. Як повідомляє "Телеграф", про це гарант заявив у зверненні 22 лютого.
Так, Зеленський видав Указ про заклик резервістів у особливий період. Йдеться виключно про громадян, зарахованих до оперативного резерву.
"На сьогоднішній день немає потреби у спільній мобілізації. Нам необхідно оперативно доукомплектувати українську армію та інші військові формування", — заявив глава України.
За словами Зеленського, головне завдання сьогодні – підвищити готовність українського війська до всіх можливих змін в оперативній обстановці.
Також президент анонсував проведення навчальних зборів резервістів системи Тероборони.
Нагадаємо, ситуація в зоні ООС в Україні загострилася у зв'язку з останнім рішенням російського президента Володимира Путіна – він визнав так звані "ДНР" і "ЛНР" нібито незалежними.
Ряд держав, у тому числі Європейський Союз та США, вже відреагували на поведінку Росії. Американські санкції введено проти банків, а ЄС висунув низку заборон трьом сотням депутатів Держдуми РФ.
На думку експертів, як раніше повідомляв "Телеграф", Україна в ситуації, що склалася, повинна діяти жорстко. Так, ветеран АТО Олексій Петров говорить про необхідність воєнного стану у Донецькій та Луганській областях. Більше того, розширити посилений режим військовий пропонує і на низку інших регіонів. У будь-якому разі, впевнений Петров, Росія має намір домагатися усієї території України, тому є сенс звернути увагу на досвід Ізраїлю.
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