Зеленський оголосив збір резервістів і відповів щодо мобілізації: подробиці

Президент пояснив, чи чекати українцям загальної мобілізації

Президент України Володимир Зеленський на тлі рішення Путіна про визнання "Л-ДНР" оголосив заклик резервістів, але про загальну мобілізацію по країні наразі не йдеться. Як повідомляє "Телеграф", про це гарант заявив у зверненні 22 лютого.

Так, Зеленський видав Указ про заклик резервістів у особливий період. Йдеться виключно про громадян, зарахованих до оперативного резерву.

"На сьогоднішній день немає потреби у спільній мобілізації. Нам необхідно оперативно доукомплектувати українську армію та інші військові формування", — заявив глава України.

За словами Зеленського, головне завдання сьогодні – підвищити готовність українського війська до всіх можливих змін в оперативній обстановці.

Також президент анонсував проведення навчальних зборів резервістів системи Тероборони.

Нагадаємо, ситуація в зоні ООС в Україні загострилася у зв'язку з останнім рішенням російського президента Володимира Путіна – він визнав так звані "ДНР" і "ЛНР" нібито незалежними.

Ряд держав, у тому числі Європейський Союз та США, вже відреагували на поведінку Росії. Американські санкції введено проти банків, а ЄС висунув низку заборон трьом сотням депутатів Держдуми РФ.

На думку експертів, як раніше повідомляв "Телеграф", Україна в ситуації, що склалася, повинна діяти жорстко. Так, ветеран АТО Олексій Петров говорить про необхідність воєнного стану у Донецькій та Луганській областях. Більше того, розширити посилений режим військовий пропонує і на низку інших регіонів. У будь-якому разі, впевнений Петров, Росія має намір домагатися усієї території України, тому є сенс звернути увагу на досвід Ізраїлю.