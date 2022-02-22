Укр

В Киеве попрощались с погибшим на Донбассе бойцом: фото

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Антона Сидорова не стало 19 февраля Новость обновлена 22 февраля 2022, 14:27
Антона Сидорова не стало 19 февраля

Капитана разведки провели в последний путь

Во вторник, 22 февраля, в Киеве прошла мемориальная церемония прощания с погибшим на Донбассе военнослужащим Антоном Сидоровым. Капитана разведки, известного исполнением композиции, посвященной павшим воинам, смертельно ранили 19 февраля.

Деталями и снимками поделился в своем Telegram-канале Анатолий Штефан (блогер "Штирлиц").

Капитан Антон Сидоров
Капитан Антон Сидоров

По его словам, церемония была проведена со всеми необходимыми почестями, которые достойны офицера, погибшего в бою.

"Антон Сидоров запомнился собратьям достойным, преданным и профессиональным военнослужащим", — подчеркнул Штефан.

Церемония получилась щемящей
Церемония получилась щемящей

Отметим, что прощание началось в Свято-Троицком храме, где по герою отслужили панихиду. Позже желающие поклониться памяти усопшего могли прийти в Зал Памяти Минобороны Украины, расположенный на Воздухофлотском проспекте.

Было много военных
Было много военных

Кроме родных и друзей погибшего на церемонии присутствовали его боевые побратимы, представители руководства Министерства обороны и Генштаба ВСУ.

Собратья поклонились памяти друга
Собратья поклонились памяти друга

Капитан Сидоров отдал военной службе более 17 лет. Для многих украинцев он запомнится не только павшим Героем, но и исполнителем, посвятившим песню своим побратимам, потерявшим в бою. Композиция "Спите, братья мои" за время войны на Донбассе многих тронула за сердце.

Напомним, что смертельное ранение военнослужащий получил неподалеку от Светлодарской дуги. Дома у Антона Сидорова осталось трое детей, самой молодой дочери не исполнился еще год.

Теги:
#Киев #Прощание #Погибший #Военнослужащий #ВСУ
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