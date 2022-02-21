Младшей из трех дочерей нет и года: семье погибшего на Донбассе украинца нужна помощь
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 299
Именно Антон Сидоров спел известную песню о погибших на Донбассе воинах
В сети организовали сбор средств для многодетной семьи капитана Антона Сидорова, который погиб в результате обстрела 19 февраля. У 34-летнего мужчины, который прошел всю войну на Донбассе и погиб за его освобождение, остались жена и трое маленьких дочерей. Семья теперь без мужа, отца, кормильца и нуждается в помощи.
Об этом сообщает военный блогер Анатолий Штефан "Штирлиц".
По его словам, те украинцы, которые хотят поддержать семью, могут перевести любую сумму супруге погибшего Наталье Сидоровой:
- ПриватБанк: 4149499389300664,
- Монобанк: 4441114456926607.
Известно, что Сидоровы живут в Киеве: старшей дочке погибшего военного всего 11 лет, а младшей нет и годика.
Погибший капитан отслужил в ВСУ 17 лет и запомнится не только патриотизмом, но и голосом и патриотичными песнями. Одна из них — "Спите, братья мои" о погибших воинах — разрывала сердца все годы войны.
Погиб капитан ВСУ утром 19 февраля после того, как оккупанты обстреляли из 122-мм артиллерийской установки позиции ВСУ возле Светлодарской дуги.
Напомним, что обстрелы боевиков продолжаются и сейчас. Следить за тем, что происходит на Донбассе, можно в режиме реального времени: "Телеграф" ведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-