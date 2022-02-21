Младшей из трех дочерей нет и года: семье погибшего на Донбассе украинца нужна помощь

Именно Антон Сидоров спел известную песню о погибших на Донбассе воинах

В сети организовали сбор средств для многодетной семьи капитана Антона Сидорова, который погиб в результате обстрела 19 февраля. У 34-летнего мужчины, который прошел всю войну на Донбассе и погиб за его освобождение, остались жена и трое маленьких дочерей. Семья теперь без мужа, отца, кормильца и нуждается в помощи.

Об этом сообщает военный блогер Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, те украинцы, которые хотят поддержать семью, могут перевести любую сумму супруге погибшего Наталье Сидоровой:

ПриватБанк: 4149499389300664,

Монобанк: 4441114456926607.

Известно, что Сидоровы живут в Киеве: старшей дочке погибшего военного всего 11 лет, а младшей нет и годика.

Погибший капитан отслужил в ВСУ 17 лет и запомнится не только патриотизмом, но и голосом и патриотичными песнями. Одна из них — "Спите, братья мои" о погибших воинах — разрывала сердца все годы войны.

Антон Сидоров, "Спите, братья мои"

Погиб капитан ВСУ утром 19 февраля после того, как оккупанты обстреляли из 122-мм артиллерийской установки позиции ВСУ возле Светлодарской дуги.

Напомним, что обстрелы боевиков продолжаются и сейчас. Следить за тем, что происходит на Донбассе, можно в режиме реального времени: "Телеграф" ведет текстовую онлайн-трансляцию.