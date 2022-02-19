Без отца остались трое детей: появилось фото и имя военного, погибшего от снаряда боевиков на Донбассе
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Обстрелы со стороны боевиков привели к гибели капитана ВСУ
На Донбассе 19 февраля погибли двое военнослужащих ВСУ. Одним из них оказался капитан Антон Сидоров.
Об этом проинформировала пресс-служба 30 ОМБр.
"Смертельное осколочное ранение получил наш собрат, капитан Сидоров Антон Олегович, разведчик. В январе ему исполнилось только 35 лет", — сказано в сообщении.
Отмечается, что происшествие произошло утром после того, как оккупанты обстреляли из 122-мм артиллерийской установки позиции ВСУ возле Светлодарской дуги.
Мужчина служил в рядах ВСУ с 2005 года, а на фронте оказался с самых первых дней войны.
Дома в Киеве у него осталась жена и три дочери, старшей из которых 11 лет, а младшей не исполнилось даже года.
О смерти Сидорова также написал украинский блогер Анатолий Штефан (Штирлиц).
"Твоя песня "Спите братия мои" все годы войны просто разрывала сердца многих украинцев", — написал он.
Как сообщалось ранее, во время брифинга командующий ООС Александр Павлюк заявил, что только за 19 февраля на позиции ВСУ прилетели 788 мин и снарядов. При том, он указал, что большую часть обстрелов оккупанты совершают из населенных пунктов.
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