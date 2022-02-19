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Без отца остались трое детей: появилось фото и имя военного, погибшего от снаряда боевиков на Донбассе

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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За день на Донбассе погибли два бойца ВСУ Новость обновлена 19 февраля 2022, 21:11
За день на Донбассе погибли два бойца ВСУ

Обстрелы со стороны боевиков привели к гибели капитана ВСУ

На Донбассе 19 февраля погибли двое военнослужащих ВСУ. Одним из них оказался капитан Антон Сидоров.

Об этом проинформировала пресс-служба 30 ОМБр.

"Смертельное осколочное ранение получил наш собрат, капитан Сидоров Антон Олегович, разведчик. В январе ему исполнилось только 35 лет", — сказано в сообщении.

Отмечается, что происшествие произошло утром после того, как оккупанты обстреляли из 122-мм артиллерийской установки позиции ВСУ возле Светлодарской дуги.

Мужчина служил в рядах ВСУ с 2005 года, а на фронте оказался с самых первых дней войны.

Дома в Киеве у него осталась жена и три дочери, старшей из которых 11 лет, а младшей не исполнилось даже года.

О смерти Сидорова также написал украинский блогер Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Твоя песня "Спите братия мои" все годы войны просто разрывала сердца многих украинцев", — написал он.

Как сообщалось ранее, во время брифинга командующий ООС Александр Павлюк заявил, что только за 19 февраля на позиции ВСУ прилетели 788 мин и снарядов. При том, он указал, что большую часть обстрелов оккупанты совершают из населенных пунктов.

Теги:
#Донбасс #ОРДЛО #ВСУ #ООС
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