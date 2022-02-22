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В Києві попрощалися із загиблим на Донбасі бійцем: фото

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Антона Сидорова не стало 19 лютого Новина оновлена 22 лютого 2022, 14:27
Антона Сидорова не стало 19 лютого

Капітана розвідки провели в останню путь

У вівторок, 22 лютого, в Києві відбулася меморіальна церемонія прощання із загиблим на Донбасі військовослужбовцем Антоном Сидоровим. Капітана розвідки, відомого виконанням композиції, присвяченої полеглим воїнам, смертельно поранили 19 лютого.

Деталями та знімками поділився у своєму Telegram-каналі Анатолій Штефан (блогер "Штірліц").

Капітан Антон Сидоров
Капітан Антон Сидоров

За його словами, церемонія була проведена із усіма необхідними почестями, які гідні офіцера, котрий загинув у бою.

"Антон Сидоров запам’ятався побратимам гідним, відданим та професійним військовослужбовцем", — підкреслив Штефан.

Церемонія вийшла щемливою
Церемонія вийшла щемливою

Зазначимо, що прощання розпочалося у Свято-Троїцькому храмі, де по герою відслужили панахиду. Пізніше бажаючі вклонитися пам’яті покійного могли прийти до Залу Пам’яті Міноборони України, що розташований на Повітрофлотському проспекті.

Було багато військових
Було багато військових

Окрім рідних та друзів загиблого, на церемонії були присутні його бойові побратими, представники керівництва Міністерства оборони та Генштабу ЗСУ.

Побратими вклонилися пам’яті друга
Побратими вклонилися пам’яті друга

Капітан Сидоров віддав військовій службі понад 17 років. Для багатьох українців він запам'ятається не лише полеглим Героєм, а й виконавцем, який присвятив пісню своїм побратимам, котрих втратив в бою. Композиція "Спіть, брати мої" за час війни на Донбасі багатьом розкраяла серце.

Нагадаємо, що смертельне поранення військовослужбовець дістав неподалік Світлодарської дуги. Вдома у Антона Сидорова залишилося троє дітей, наймолодшій донечці не виповнився ще й рік.

Теги:
#Київ #Прощання #Загиблий #Військовослужбовець #ЗСУ
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