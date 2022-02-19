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Без батька залишилися троє дітей: з’явилося фото та ім’я військового, який загинув від снаряда бойовиків на Донбасі

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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За день на Донбасі загинули два бійці ЗСУ, один з них - капітан Антон Сидоров Новина оновлена 19 лютого 2022, 22:48
За день на Донбасі загинули два бійці ЗСУ, один з них - капітан Антон Сидоров

Обстріли з боку бойовиків призвели до загибелі капітана ЗСУ

На Донбасі 19 лютого загинули двоє військовослужбовців ЗСУ. Одним із них виявився капітан Антон Сидоров.

Про це проінформувала пресслужба 30 ОМБр.

"Смертельне осколкове поранення отримав наш побратим, капітан Сидоров Антон Олегович, розвідник. У січні йому виповнилося лише 35 років", — сказано у повідомленні.

Наголошується, що пригода сталася вранці після того, як окупанти обстріляли зі 122-мм артилерійської установки позиції ЗСУ біля Світлодарської дуги.

Чоловік служив у лавах ЗСУ з 2005 року, а на фронті опинився з найперших днів війни.

Удома в Києві у нього залишилася дружина та три доньки, старшій з яких 11 років, а молодшій не виповнилося навіть року.

Про смерть Сидорова також написав український блогер Анатолій Штефан (Штірліц).

"Твоя пісня "Спіть браття мої" всі роки війни просто розривала серця багатьох українців", — написав він.

Як повідомлялося раніше, під час брифінгу командувач ООС Олександр Павлюк заявив, що лише за 19 лютого на позиції ЗСУ прилетіли 788 хв та снарядів. При цьому він зазначив, що більшу частину обстрілів окупанти здійснюють із населених пунктів.

Теги:
#Донбас #ОРДЛО #ЗСУ #ООС
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