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Молодшій із трьох дочок немає й року: сім’ї загиблого на Донбасі українця потрібна допомога

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
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Капітану було лише 34 роки Новина оновлена 21 лютого 2022, 08:32
Капітану було лише 34 роки

Саме Антон Сидоров заспівав відому пісню про загиблих на Донбасі воїнів

У мережі організували збір коштів для багатодітної сім’ї капітана Антона Сидорова, який загинув через обстріл 19 лютого. У 34-річного чоловіка, який пройшов усю війну на Донбасі та загинув за його звільнення, залишилися дружина та троє маленьких дочок. Сім’я тепер без чоловіка, батька, годувальника і потребує допомоги.

Про це повідомляє військовий блогер Анатолій Штефан "Штірліц".

За його словами, ті українці, які хочуть підтримати сім’ю, можуть переказати будь-яку суму дружині загиблого Наталії Сидоровій:

  • ПриватБанк: 4149499389300664,
  • Монобанк: 4441114456926607.

Відомо, що Сидорови живуть у Києві: старшій доньці загиблого військового лише 11 років, а молодшої немає і року.

Загиблий капітан відслужив у ЗСУ 17 років і запам’ятається не лише патріотизмом, а й голосом та піснями. Одна з них — "Спіть, брати мої" про загиблих воїнів — розривала серця усі роки війни.

Антон Сидоров, "Спіть, брати мої"

Загинув капітан вранці 19 лютого після того, як окупанти обстріляли з 122-мм артилерійської установки позиції ЗСУ біля Світлодарської дуги.

Нагадаємо, що обстріл бойовиків триває і зараз. Стежити за тим, що відбувається на Донбасі, можна в режимі реального часу: "Телеграф" веде текстову онлайн-трансляцію.

Теги:
#Обстріл #Допомога #Донбас #Загиблий
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