В двух приграничных областях Украины хотят ввести чрезвычайное положение: источник

Чрезвычайное положение могут ввести в некоторых областях Украины.

На фоне введения российских войск в ОРДЛО и признания "Л/ДНР" в Украине могут ввести чрезвычайное положение.

Сейчас на заседании СНБО обсуждают введение чрезвычайного положения. Склоняются к тому, что введут его в Донецкой и Луганской областях и, возможно, в приграничных. Не по всей Украине. За это должна проголосовать потом Верховная Рада.

Об этом сообщил источник в парламенте.

Народный депутат Алексей Гончаренко в своем Телеграмм-канале опубликовал проект указа президента о введении чрезвычайного положения в Украине.

Отметим, что после того, как президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости "ЛДНР", СНБО Украины работает в режиме 24/7.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к украинскому народу 22 февраля сообщил, что издал приказ о призыве резервистов на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Также для бизнеса введут налоговые каникулы.

Тем временем, продолжается и эскалация на передовой. На Донбассе гибнут украинские военные, оккупанты из тяжелого вооружения обстреливают жилые дома.