Укр

В двух приграничных областях Украины хотят ввести чрезвычайное положение: источник

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
Читати українською
Автор
162
Заседание СНБО Новость обновлена 23 февраля 2022, 12:05
Заседание СНБО

Чрезвычайное положение могут ввести в некоторых областях Украины.

На фоне введения российских войск в ОРДЛО и признания "Л/ДНР" в Украине могут ввести чрезвычайное положение.

Сейчас на заседании СНБО обсуждают введение чрезвычайного положения. Склоняются к тому, что введут его в Донецкой и Луганской областях и, возможно, в приграничных. Не по всей Украине. За это должна проголосовать потом Верховная Рада.

Об этом сообщил источник в парламенте.

Народный депутат Алексей Гончаренко в своем Телеграмм-канале опубликовал проект указа президента о введении чрезвычайного положения в Украине.

Отметим, что после того, как президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости "ЛДНР", СНБО Украины работает в режиме 24/7.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к украинскому народу 22 февраля сообщил, что издал приказ о призыве резервистов на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Также для бизнеса введут налоговые каникулы.

Тем временем, продолжается и эскалация на передовой. На Донбассе гибнут украинские военные, оккупанты из тяжелого вооружения обстреливают жилые дома.

Теги:
#Донбасс #Чрезвычайное положение #ОРДЛО
Первым ударом по РФ за Донбасс стала остановка Северного потока-2
Украина
Остановят ли Путина санкции и удар по "Северному потоку-2"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Первым ударом по РФ за Донбасс стала остановка Северного потока-2
Остановят ли Путина санкции и удар по "Северному потоку-2"
Дата публикации
Категория
МИД Украины
МИД срочно обратилось к украинцам в России: подробности
Дата публикации
Категория
Президент Украины объявил призыв резервистов
Зеленский призывает в ВСУ часть украинцев: кому, когда и куда нужно явиться
Дата публикации
Категория
Данные хранятся на серверах
Если Россия захватит Киев: власти рассказали об уничтожении данных украинцев
Дата публикации
Категория
Саммит по Украине не состоится, как было запланировано
Встречи Блинкен-Лавров и Путин-Байден отменили: что говорят в Белом Доме