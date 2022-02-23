В двух приграничных областях Украины хотят ввести чрезвычайное положение: источник
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Чрезвычайное положение могут ввести в некоторых областях Украины.
На фоне введения российских войск в ОРДЛО и признания "Л/ДНР" в Украине могут ввести чрезвычайное положение.
Сейчас на заседании СНБО обсуждают введение чрезвычайного положения. Склоняются к тому, что введут его в Донецкой и Луганской областях и, возможно, в приграничных. Не по всей Украине. За это должна проголосовать потом Верховная Рада.
Об этом сообщил источник в парламенте.
Народный депутат Алексей Гончаренко в своем Телеграмм-канале опубликовал проект указа президента о введении чрезвычайного положения в Украине.
Отметим, что после того, как президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости "ЛДНР", СНБО Украины работает в режиме 24/7.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к украинскому народу 22 февраля сообщил, что издал приказ о призыве резервистов на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Также для бизнеса введут налоговые каникулы.
Тем временем, продолжается и эскалация на передовой. На Донбассе гибнут украинские военные, оккупанты из тяжелого вооружения обстреливают жилые дома.
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