Рада проголосовала за резонансный закон об оружии для населения
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Закон о легализации оружия был принят в первом чтении
Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала закон об использовании и обороте огнестрельного оружия среди населения. Предполагается, что сроки подготовки сократят наполовину.
Об этом "Телеграф" сообщает со ссылкой на онлайн-трансляцию заседания парламента.
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