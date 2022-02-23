Укр

Рада проголосовала за резонансный закон об оружии для населения

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Рада проголосовала за резонансный закон об оружии для населения Новость обновлена 23 февраля 2022, 11:59

Закон о легализации оружия был принят в первом чтении

Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала закон об использовании и обороте огнестрельного оружия среди населения. Предполагается, что сроки подготовки сократят наполовину.

Об этом "Телеграф" сообщает со ссылкой на онлайн-трансляцию заседания парламента.

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