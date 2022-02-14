Украинцы скупают оружие: защитит ли оно от войск Путина

Украинцы готовятся к возможному вторжению РФ, что говорят на этот счет военные

В преддверии анонсированного на этой неделе западными СМИ возможного вторжения РФ в Украину, многие рядовые украинцы задались вопросом о необходимости дать отпор, если не военным, то мародерам и преступному элементу, который традиционно активизируется во время общественных потрясений.

"Телеграф" решил разобраться, что украинцы делают для этого и как это может помочь.

Растет спрос на оружие

Как рассказали "Телеграфу" на правах анонимности участники рынка торговли легальным оружием и снаряжением, с начала года резко увеличились продажи.

Официально рассказывать о росте продажи оружия в магазинах отказались, но и здесь можно сделать вывод, что покупателей стало больше. Например, по количеству покупок сопутствующих товаров.

"Спрос на чехлы для оружия за последние месяцы вырос в несколько раз", — комментирует "Телеграфу" владелец фирмы по производству чехлов Shaptala Владимир Шаптала. При этом предприниматель уточняет, что далеко не все складывают свои "стволы" в чехлы. То есть реально есть основания предполагать, что покупка оружия в Украине выросла еще больше.

От пневматики до гражданского АК – что и почем можно купить

Выбор видов и моделей оружия на гражданском рынке Украины впечатляет и приобрести можно практически все, начиная с газового баллончика и заканчивая гражданским вариантом боевого АК. Но, как всегда, есть нюансы.

Мы позвонили в магазин оружия одной из торговых сетей и представились покупателем, желающим быстро приобрести какое-то оружие для самозащиты на случай беспорядков из-за вторжения РФ. Продавцы ответили, что выбор у нас по сути невелик:

пневматические пистолеты и винтовки (проще говоря "воздушки"):

газовый баллончик или пистолет;

револьвер под патрон Флобера.

Эти виды средств самозащиты не считаются оружием, а потому не требуют специального оформления покупки. Приобрести их можно сразу же в магазине, а вот что-то более серьезное потребует специальных разрешений.

Так, даже травматическое оружие купить себе могут лишь определенные категории украинцев. Например, журналисты, сотрудники силовых структур и некоторые другие.

Приобретение охотничьего нарезного оружия – самого "серьезного аргумента" из доступных в гражданской продаже, потребует медицинской справка формы 127/о, справка о несудимости, прохождения стрелковых курсов и прочего.

Все это потребует от вас нескольких тысяч гривен на оплату оформления документов и как минимум 3-4 недель затраченного времени.

Кстати о цене, в зависимости от места покупки и модели, приобретение скажем пневматического пистолета обойдется вам от 1800 гривен, пневматическая винтовка будет стоить от 1500 гривен, а револьвер Флобера от 2500 гривен.

Дороже всего, порядка 25500 гривен, обойдется покупка гражданского варианта АК, правда в интернет-магазине "Ибис" их уже нет в наличии.

АК12 - гражданский калаш производства "Концерна Калашников"

Не мешать или ранить хотя бы одного врага – что лучше?

Как рассказал "Телеграфу" на условиях анонимности ветеран боевых действий не Донбассе, действующий боец ССО Минобороны Украины, у него, как у кадрового военного, отношение к инициативе "штатских" защищаться от РФ при помощи гражданского оружия, весьма двойственно.

"Война идет уже 8 лет и человек, который по-настоящему хотел сражаться, давно уже на фронте. Так что те, кто теперь "очнулся" и бросился в магазин покупать какое-то оружие, представляется мне странным человеком. Если он патриот, необходимо было записываться в ВСУ, где как раз и учат воевать, обеспечивают нормальным вооружением. Без специфичных воинских знаний, нормального оружия и боевого слаживания такие добровольцы на войне — просто толпа, а что хуже того – толпа кандидатов в груз "200", — говорит собеседник "Телеграфа".

С другой стороны, как признается наш собеседник, если такому добровольцу удастся ранить или убить хотя бы одного врага, это уже принесет пользу ВСУ, но добиться этого будет нелегко.

"Бессмысленно с купленным в магазине оружием пытаться противостоять армии в поле с ее авиацией, артиллерий, танками. Принести пользу такие отряды могут в городских боях, где дистанция боестолкновения куда ниже. Но и здесь из условно "гражданского" оружия будут полезны лишь отдельные образцы", — говорит спецназовец.

Так, "вне конкуренции" при этом "гражданский АК", который по сути своей является тем же автоматом Калашникова, только с магазином на 10 патронов и отсутствием режима автоматического огня.

"В бою автоматический режим огня не нужен – все используют одиночный, хотя есть умельцы, которые вернут возможность стрельбы очередями – это не проблема. Да и армейские магазины по 30 патронов в автомат можно вставлять так же просто, как и гражданские по 10. Словом, это по сути тоже же армейский калаш, которым вооружены ВСУ", — подчеркивает наш собеседник.

Также неплохой вариант – охотничьи карабины на основе старых винтовок Мосина или Маузера, с хорошей точностью, правда с патронами могут возникнуть проблемы.

Но все же, как считает наш собеседник, лучше всего чтобы в случае боевых действий гражданские армии "не мешали".

Напомним, на фоне обострения ситуации вокруг Украины по стране начали организовывать отряды территориальной обороны. Кабмин разрешил их участникам использовать личное охотничье оружие, что вызвало непонимание у украинцев. Владельцы оружия недовольны отсутствием обеспечения стволами и боеприпасами со стороны государства.

Тем не менее, большинство экспертов склоняется к мысли, что вторжения РФ в ближайшие дни не будет, а накал страстей вокруг Украины стал результатом гибридной информационной войны Запада против России.