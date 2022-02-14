Українці скуповують зброю: чи захистить вона від військ Путіна

Українці готуються до можливого вторгнення РФ, що говорять з цього приводу військові

Напередодні анонсованого на цьому тижні західними ЗМІ можливого вторгнення РФ в Україну багато пересічних українців поставили питання про необхідність дати відсіч, якщо не військовим, то мародерам і злочинному елементу, який традиційно активізується під час громадських потрясінь.

Телеграф вирішив розібратися, що українці роблять для цього і як це може допомогти.

Зростає попит на зброю

Як розповіли "Телеграфу" на правах анонімності учасники ринку торгівлі легальною зброєю та спорядженням, з початку року різко збільшився їхній продаж.

Офіційно розповідати про зростання продажу зброї у магазинах відмовилися, але й тут можна зробити висновок, що покупців побільшало. Наприклад, за кількістю покупок супутніх товарів.

"Попит на чохли для зброї за останні місяці виріс у кілька разів", — коментує "Телеграфу" власник фірми з виробництва чохлів Shaptala Володимир Шаптала. При цьому підприємець уточнює, що далеко не всі складають свої "стволи" у чохли. Тобто, реально є підстави припускати, що купівля зброї в Україні зросла ще більше.

Від пневматики до цивільного АК – що й за скільки можна купити

Вибір видів та моделей зброї на цивільному ринку України вражає та придбати можна практично все, починаючи з газового балончика та закінчуючи цивільним варіантом бойового АК. Але, як завжди, є нюанси.

Ми зателефонували до магазину зброї однієї з торгових мереж і представилися покупцем, який бажає швидко придбати якусь зброю для самозахисту на випадок заворушень через вторгнення РФ. Продавці відповіли, що вибір у нас насправді невеликий:

пневматичні пістолети та гвинтівки (простіше кажучи "повітрянки"):

газовий балончик чи пістолет;

револьвер під патрон Флобера.

Ці види засобів самозахисту не вважаються зброєю, тому не вимагають спеціального оформлення покупки. Придбати їх можна відразу ж у магазині, а ось щось серйозніше потребує спеціальних дозволів.

Так, навіть травматичну зброю купити собі можуть лише певні категорії українців. Наприклад, журналісти, співробітники силових структур та деякі інші.

Придбання мисливської нарізної зброї – найсерйознішого аргументу з доступних у цивільному продажу, вимагатиме медичної довідку форми 127/о, довідку про несудимість, проходження стрілецьких курсів та іншого.

Все це вимагатиме від вас кількох тисяч гривень на оплату оформлення документів та як мінімум 3-4 тижнів витраченого часу.

До речі про ціну, залежно від місця покупки та моделі, придбання скажемо пневматичного пістолета обійдеться вам від 1800 гривень, пневматична гвинтівка коштуватиме від 1500 гривень, а револьвер Флобера – від 2500 гривень.

Найдорожче, близько 25500 гривень, обійдеться покупка цивільного варіанту АК, щоправда, в інтернет-магазині "Ібіс" їх вже немає.

АК12 — цивільний калаш виробництва "Концерну Калашніков"

Не заважати чи поранити бодай одного ворога – що краще?

Як розповів "Телеграфу" на умовах анонімності ветеран бойових дій не Донбас, діючий боєць ССО Міноборони України, у нього, як у кадрового військового, ставлення до ініціативи "штатських" захищатися від РФ за допомогою цивільної зброї, дуже двояке.

"Війна йде вже 8 років і людина, яка по-справжньому хотіла битися, давно вже на фронті. Так що ті, хто тепер "опритомнів" і кинувся в магазин купувати якусь зброю, видається мені дивною людиною. Якщо він патріот, необхідно було записуватися у ЗСУ, де якраз і вчать воювати, забезпечують нормальним озброєнням.Без специфічних військових знань, нормальної зброї та бойового злагодження такі добровольці на війні — просто натовп, а що гірше за те – натовп кандидатів у вантаж "200", — каже співрозмовник. "Телеграфа".

З іншого боку, як зізнається наш співрозмовник, якщо такому добровольцю вдасться поранити чи убити хоча б одного ворога, це вже принесе користь ЗСУ, але досягти цього буде нелегко.

"Безглуздо з купленою в магазині зброєю намагатися протистояти армії в полі з її авіацією, артилерій, танками. Принести користь такі загони можуть у міських боях, де дистанція сутички куди нижча. Але й тут із умовно "цивільної" зброї будуть корисні лише окремі зразки", – каже спецназівець.

Так, "поза конкуренцією" при цьому "громадянський АК", який, по суті, є тим же автоматом Калашникова, тільки з магазином на 10 набоїв і відсутністю режиму автоматичного вогню.

"У бою автоматичний режим вогню не потрібен – всі використовують одиночний, хоча є умільці, які повернуть можливість стрілянини чергами – це не проблема. Та й армійські магазини по 30 набоїв в автомат можна вставляти так само просто, як і цивільні за 10. Словом, це по суті тай самий армійський калаш, яким озброєні ЗСУ», — наголошує наш співрозмовник.

Також непоганий варіант — мисливські карабіни на основі старих гвинтівок Мосіна або Маузера, з гарною точністю, щоправда, з патронами можуть виникнути проблеми.

Але все ж таки, як вважає наш співрозмовник, найкраще щоб у разі бойових дій цивільні громадяни - "не заважали" армії.

Нагадаємо, на тлі загострення ситуації навколо України в країні почали організовувати загони територіальної оборони. Кабмін дозволив їхнім учасникам використати особисту мисливську зброю, що викликало нерозуміння українців. Власники зброї незадоволені відсутністю забезпечення стволами та боєприпасами з боку держави.

Проте більшість експертів схиляється до думки, що вторгнення РФ найближчими днями не буде, а напруження навколо України стало результатом гібридної інформаційної війни Заходу проти Росії.