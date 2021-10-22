Як Алек Болдуін застрелив українку: що таке реквізитна зброя і чим вона небезпечна?

Раз на рік і палиця стріляє — Техніку безпеки ніхто не відміняв, але трапилася трагедія

Ми запам’ятовуємо акторів такими, якими вони постали перед нами в гучних фільмах. Коли вони йдуть, ми з сумом згадуємо про них. Зовсім недавно ми дізналися про смерть відомого американського актора Уіллі Гарсон, якому було всього 57.

Свіжа стаття на сайті BBC розповідає про подробиці трагедії на знімальному майданчику в Голлівуді, яка, можливо перекреслить всі плани Алека Болдуїна, популярного американського актора.

Трагедія

Поліція повідомляє, що в результаті пострілу з реквізитного пістолету на знімальному майданчику в Нью-Мексико було вбито операторку Галина Хатчинс і поранено режисера Джоел Соуза. Вони працювали над фільмом "Іржа".

Ведеться розслідування, і ми поки не знаємо, що стало причиною трагедії.

Представник Болдуіна повідомив, що на знімальному майданчику стався нещасний випадок, пов’язаний з пістолетом, в якому повинні були знаходитися холості патрони.

Теоретично, при дотриманні заходів безпеки, холості патрони не несуть загрози

Такі інциденти трапляються рідко, і ця новина приголомшила кіноіндустрію. Використання вогнепальної зброї на знімальному майданчику регулюється строгими стандартами безпеки.

На перший погляд, слова "реквізитна зброя" і "холості патрони" звучать абсолютно нешкідливо. Але що ж це насправді таке?

Що ми знаємо про реквізитну зброю?

У кіноіндустрії холості патрони використовуються для імітації реальних пострілів.

Чому? Відповідь зрозуміла, вони дуже переконливі. Вони створюють такий аудіо і візуальний ефект, як ніби постріл робиться справжніми патронами. По суті, це модифіковані справжні патрони.

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Сучасний патрон має гільзу, наповнену порохом, в яку вставлена і завальцована куля. При пострілі порох в гільзі загорається і виштовхує кулю вперед.

Чи траплялися такі інциденти раніше?

Так. Можливо, ви пам’ятаєте Брендона Лі, актора, сина легенди бойових мистецтв Брюса Лі.

Брендон Лі помер у віці 28 років у 1993 році під час зйомок фільму «Ворона», коли в нього вистрілили з реквізитної зброї, в яку помилково було заряджено бутафорську кулю.

Брендон Лі у фільмі "Розборки в Маленькому Токіо"

В іншому випадку, в 1984 році, американський актор Джон-Ерік Хексум, засмутившись через затримку в зйомках, зарядив револьвер холостим патроном, приставив зброю до скроні й вистрілив.

На відміну від Брендона Лі, він не був вбитий кулею, але сила пострілу була досить сильною, щоб пробити йому череп. Він помер через кілька днів у лікарні.

Як можна муляжі і холості патрони використовувати безпечно?

Смерть Хексума підкреслює проблему холостих патронів — навіть без кулі, вони мають величезну силу.

До того ж, деякі знімальні майданчики використовують додатковий порох, щоб посилити візуальний ефект.

На знімальних майданчиках зазвичай діють суворі правила використання бутафорської зброї. Фахівці надають зброю для використання на знімальних майданчиках і консультують з питань її застосування.

"На кожному знімальному майданчику існують основні заходи безпеки", — говорить Майк Трістано, спеціаліст зі зброї, який в минулому працював з Алек Болдуін.

"Ви ніколи не направляєте зброю, навіть якщо вона не стріляє, на будь-кого. Я не розумію, як це могло статися і як це могло привести до такої трагедії".

Звичайний кадр в кіно — актор стріляє в камеру, і Стівен Холл, який працював над такими фільмами, як "Лють" і "Гра в імітацію", говорить, що це відбувається тільки при дотриманні заходів безпеки.

Всі маніпуляції зі зброєю на знімальному майданчику проводяться тільки при дотриманні заходів безпеки

"Якщо ви перебуваєте на лінії вогню … у вас буде маска, у вас будуть окуляри, ви будете стояти за екраном з перспекса (вид органічного скла — прим. ред.), і ви зведете до мінімуму кількість людей у камери", — сказав він .

"В даному випадку я не розумію, як двоє людей отримали травми, а один трагічно загинув в результаті однієї події".

Інші люди, що працюють в кіно, задаються питанням, чому в той час, коли ефекти від зброї можна дешево додати за допомогою комп’ютерів, холості патрони все ще використовуються.

"Більше не потрібно заряджати рушниці холостими або чимось ще на знімальному майданчику. Просто це повинно бути повністю оголошено поза законом", — написав у Твіттері Крейг Зобель, актор і режисер, чиє ім’я зустрічається в титрах багатьох відомих фільмів, серед яких "Мир дикого Заходу "і" Кобила з Істтауна ".

"Реквізитна зброя — це зброя», — написав у Твіттері телеведучий Девід Слек. "Холості патрони містять справжній порох. Вони можуть поранити або вбити, що ми і бачимо тепер. Якщо ви коли-небудь опинитеся на знімальному майданчику, де з рушницею поводяться без належної обережності, залиште те місце, — продовжив він, — Жодне шоу або зйомка не варті того, щоб ризикувати життями людей ".

Раніше "Телеграф" писав про те, що в мережі було опубліковано відео того, місця, де сталася трагедія в Нью-Мексико.