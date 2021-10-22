З’явилося відео зі знімального майданчика, де Алек Болдвін застрелив українку

На місце події прибули екстрені служби.

Американські ЗМІ опублікували відео зі знімального майданчика, де була застрелена оператор з України Галина Хатчинс. Під час зйомок фільму "Іржа" в неї випадково вистрілив голлівудський актор Алек Болдвін.

Ролик опублікував телеканал ABC7 Eyewitness News.

На кадрах видно знімальний майданчик з висоти. Місце події було оточене, там працюють екстрені служби.

Алек Бодвін застрелив Галину Хатчинс: що відомо

Вранці 22 жовтня стало відомо, що голлівудський актор Алек Болдвін під час зйомок фільму "Іржа" застрелив кінооператора родом з України Галину Хатчинс. Від отриманих поранень вона померла в лікарні. Також один з осколків потрапив в ключицю режисерові фільму Джоелу Соузу — він знаходиться в лікарні в критичному стані, за його життя борються медики.

Галина Хатчинс вчилася в Києві. Дівчина закінчила університет ім. Т. Шевченка, а 10 років тому відправилася покроять Голлівуд. Там вона отримала ступінь магістра кінематографії в Каліфорнійському університеті. Дівчина відома роботою над наступними фільмами: бойовик "Заклятий ворог", драма "Сліпий вогонь", фільм жахів "Дарлін".