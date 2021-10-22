Бувала в Києві і цитувала російських класиків: як вела соцмережі загибла на зйомках з Болдвіном українка
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Загибла на зйомках фільму "Іржа" в США з голлівудським актором Алек Болдвіном, виявилася українкою
У п’ятницю, 22 жовтня, стало відомо, що американський кінооператор Галина Хатчинс була застрелена 63-річним голлівудським актором Алеком Болдвіном. Трагедія сталася під час зйомок фільму "Іржа", які відбувалися біля Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Інцидент називають "нещасним випадком".
Галина Хатчинс — кінематографіст з Лос-Анджелесу, яка закінчила приватну некомерційну кіношколу AFI Conservatory в 2015 році і з тих пір зарекомендувала себе як успішний кінооператор. Галина була названа однією з висхідних зірок американського кінематографу в 2019 році. Про це йдеться на офіційному сайті Хатчинс.
Уродженка України, Галина виросла на радянській військовій базі за Полярним колом в оточенні "північних оленів і атомних підводних човнів". Вона отримала ступінь магістра міжнародної журналістики в Київському національному університеті і раніше працювала журналістом-розслідувачем британських документальних фільмів в Європі.
У себе на сторінці в Інстаграмі Галина публікувала фото і відео зі зйомок фільмів.
Судячи з її Інстаграму, в останній раз вона була в Києві в 2018 році.
"Видели ли вы,
Как бежит по степям,
В туманах озерных кроясь,
Железной ноздрей храпя,
На лапах чугунных поезд?" (мова оригіналу — ред.), — Сергій Єсенін.
А останнє фото і відео було опубліковано зі зйомок всього за два дні до трагедії.
"Одна з переваг зйомок вестерна — у вихідний день можна покататися на конях", — в останній раз відписала Галина.
Одна з останніх робіт Хатчинс — екшн 2020 року про супергероя "Заклятий ворог" з Джо Манганьєлло в головній ролі.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що 20 жовтня помер російський актор Віктор Євграфов, який зіграв Моріарті в "Шерлока Холмса".
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