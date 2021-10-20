Помер актор, який зіграв Моріарті в "Шерлоку Холмсі"

Російський актор помер від відірваного тромбу

У середу, 20 жовтня, стало відомо про смерть російського актора театру і кіно, каскадера Віктора Євграфова. Чоловікові було 73 роки.

Про це повідомляє Telegram-каналі Mash. Стверджується, що причиною смерті артиста міг стати тромб, що відірвався.

Віктор Євграфов народився 10 вересня 1948 року в російському місті Куйбишев, нині Самара, в сім’ї військовослужбовця. Сам планував стати військовим, закінчив школу сержантів. У 24 роки вирішив стати актором і поступив в ГІТІС. Працюючи в театрі, почав зніматися в кіно, одночасно опановував каскадерне мистецтво.

Серед його робіт в кіно — "Лючія ді Ламмермур", "Ярославна, королева Франції", "Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона". В останній кінострічці зіграв роль підступного професора Моріарті, де виявив надзвичайні акторські та пластичні здібності. Відомо, що в якості каскадера знявся в 32 стрічках.

Віктор Євграфов в ролі професора Моріарті

Під час виконання каскадерського трюку в 1994 році був травмований, пережив клінічну смерть.

Відзначається, що Євграфова планують поховати на "Алеї акторів" самарського міського кладовища.

Віктору Євграфова було 73 роки

Раніше "Телеграф" повідомляв, що недавно від відірваного тромбу помер український історик і колекціонер Олександр Поліщук.