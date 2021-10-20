Помер актор, який зіграв Моріарті в "Шерлоку Холмсі"
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Російський актор помер від відірваного тромбу
У середу, 20 жовтня, стало відомо про смерть російського актора театру і кіно, каскадера Віктора Євграфова. Чоловікові було 73 роки.
Про це повідомляє Telegram-каналі Mash. Стверджується, що причиною смерті артиста міг стати тромб, що відірвався.
Віктор Євграфов народився 10 вересня 1948 року в російському місті Куйбишев, нині Самара, в сім’ї військовослужбовця. Сам планував стати військовим, закінчив школу сержантів. У 24 роки вирішив стати актором і поступив в ГІТІС. Працюючи в театрі, почав зніматися в кіно, одночасно опановував каскадерне мистецтво.
Серед його робіт в кіно — "Лючія ді Ламмермур", "Ярославна, королева Франції", "Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона". В останній кінострічці зіграв роль підступного професора Моріарті, де виявив надзвичайні акторські та пластичні здібності. Відомо, що в якості каскадера знявся в 32 стрічках.
Під час виконання каскадерського трюку в 1994 році був травмований, пережив клінічну смерть.
Відзначається, що Євграфова планують поховати на "Алеї акторів" самарського міського кладовища.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що недавно від відірваного тромбу помер український історик і колекціонер Олександр Поліщук.
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