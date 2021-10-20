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Умер актер, сыгравший Мориарти в "Шерлоке Холмсе"

Автор
Татьяна Кармазина
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Автор
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Виктор Евграфов скончался в возрасте 73 лет Новость обновлена 20 октября 2021, 13:52
Виктор Евграфов скончался в возрасте 73 лет

Российский актер умер от оторвавшегося тромба

В среду, 20 октября, стало известно о смерти российского актера театра и кино, каскадера Виктора Евграфова. Мужчине было 73 года.

Об этом сообщает Telegram-канале Mash. Утверждается, что причиной смерти артиста мог стать оторвавшийся тромб.

Виктор Евграфов родился 10 сентября 1948 года в российском городе Куйбышев, ныне Самара, в семье военнослужащего. Сам планировал стать военным, закончил школу сержантов. В 24 года решил стать актером и поступил в ГИТИС. Работая в театре, начал сниматься в кино, одновременно овладевал каскадерным искусством.

Среди его работ в кино — "Лючия ди Ламмермур", "Ярославна, королева Франции", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". В последней киноленте сыграл роль коварного профессора Мориарти, где обнаружил чрезвычайные актерские и пластические способности. Известно, что в качестве каскадера снялся в 32 лентах.

Виктор Евграфов в роли профессора Мориарти
Виктор Евграфов в роли профессора Мориарти

Во время выполнения каскадерского трюка в 1994 году был травмирован, пережил клиническую смерть.

Отмечается, что Евграфова планируют похоронить на "Аллее актеров" самарского городского кладбища.

Виктору Евграфову было 73 года
Виктору Евграфову было 73 года

Ранее "Телеграф" сообщал, что недавно от оторвавшегося тромба скончался украинский историк и коллекционер Александр Полищук.

Теги:
#Смерти #Альманах 2021 #Виктор Евграфов
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