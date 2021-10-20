Умер актер, сыгравший Мориарти в "Шерлоке Холмсе"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 37
Российский актер умер от оторвавшегося тромба
В среду, 20 октября, стало известно о смерти российского актера театра и кино, каскадера Виктора Евграфова. Мужчине было 73 года.
Об этом сообщает Telegram-канале Mash. Утверждается, что причиной смерти артиста мог стать оторвавшийся тромб.
Виктор Евграфов родился 10 сентября 1948 года в российском городе Куйбышев, ныне Самара, в семье военнослужащего. Сам планировал стать военным, закончил школу сержантов. В 24 года решил стать актером и поступил в ГИТИС. Работая в театре, начал сниматься в кино, одновременно овладевал каскадерным искусством.
Среди его работ в кино — "Лючия ди Ламмермур", "Ярославна, королева Франции", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". В последней киноленте сыграл роль коварного профессора Мориарти, где обнаружил чрезвычайные актерские и пластические способности. Известно, что в качестве каскадера снялся в 32 лентах.
Во время выполнения каскадерского трюка в 1994 году был травмирован, пережил клиническую смерть.
Отмечается, что Евграфова планируют похоронить на "Аллее актеров" самарского городского кладбища.
Ранее "Телеграф" сообщал, что недавно от оторвавшегося тромба скончался украинский историк и коллекционер Александр Полищук.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-