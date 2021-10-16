"Горе!" Умер исследователь, посвятивший жизнь украинской культуре

Дата и место похорон пока неизвестны.

В Киеве умер историк и коллекционер Александр Полищук, который являлся одним из основателей частного музея "Древняя Аратта — Украина".

Об этом сообщил экс-нардеп Валерий Карпунцов.

"Умер Александр Полищук! Носитель невероятно огромных знаний и патриотизма! Фундаментальный знаток Триполья и генетического кода украинской нации", — написал он.

В комментариях к записи он указал, что причиной смерти является оторвавшийся тромб.

О месте и дате похорон он пообещал сообщить позже.

Полищук и другие создатели музея являются сторонниками идеи, что древнее государство Аратта, с которым у древнего Шумера были торговые контакты, находилось на территории современной Украины и предшествовало Киевской Руси. Стоит отметить, что эти идеи не получили научного подтверждения и считаются альтернативной историей.

Вместе с тем указанный музей являлся единственным частным музеем трипольской культуры и за время своей работы, с 2006 по 2012 годы, успел принять более 200 тысяч посетителей.

Как сообщалось ранее, 11 октября в возрасте 49 лет умер украинский певец и актер Михаил "Мисько" Барбара, он был одним из создателей и вокалистом группы "Мертвий Півень".