"Горе!" Помер дослідник, який присвятив життя українській культурі
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Дата і місце похорону поки невідомі.
У Києві помер історик і колекціонер Олександр Поліщук, який був одним із засновників приватного музею "Прадавня Аратта — Україна".
Про це повідомив екснардеп Валерій Карпунцов.
"Помер Олександр Поліщук! Носій неймовірно величезних знань і патріотизму! Фундаментальний знавець Трипілля і генетичного коду української нації", — написав він.
У коментарях до запису він вказав, що причиною смерті є тромб, що відірвався.
Про місце і дату похорону він пообіцяв повідомити пізніше.
Поліщук та інші творці музею є прихильниками ідеї, що стародавня держава Аратта, з яким у стародавнього Шумеру були торгові контакти, знаходилося на території сучасної України та передувало Київської Русі. Варто відзначити, що ці ідеї не отримали наукового підтвердження і вважаються альтернативною історією.
Разом з тим зазначений музей був єдиним приватним музеєм трипільської культури та за час своєї роботи, з 2006 по 2012 роки, встиг прийняти понад 200 тисяч відвідувачів.
Як повідомлялося раніше, 11 жовтня в віці 49 років помер український співак та актор Михайло "Місько" Барбара, він був одним з творців і вокалістом гурту "Мертвий Півень".
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