"Горе!" Помер дослідник, який присвятив життя українській культурі

Дата і місце похорону поки невідомі.

У Києві помер історик і колекціонер Олександр Поліщук, який був одним із засновників приватного музею "Прадавня Аратта — Україна".

Про це повідомив екснардеп Валерій Карпунцов.

"Помер Олександр Поліщук! Носій неймовірно величезних знань і патріотизму! Фундаментальний знавець Трипілля і генетичного коду української нації", — написав він.

У коментарях до запису він вказав, що причиною смерті є тромб, що відірвався.

Про місце і дату похорону він пообіцяв повідомити пізніше.

Поліщук та інші творці музею є прихильниками ідеї, що стародавня держава Аратта, з яким у стародавнього Шумеру були торгові контакти, знаходилося на території сучасної України та передувало Київської Русі. Варто відзначити, що ці ідеї не отримали наукового підтвердження і вважаються альтернативною історією.

Разом з тим зазначений музей був єдиним приватним музеєм трипільської культури та за час своєї роботи, з 2006 по 2012 роки, встиг прийняти понад 200 тисяч відвідувачів.

Як повідомлялося раніше, 11 жовтня в віці 49 років помер український співак та актор Михайло "Місько" Барбара, він був одним з творців і вокалістом гурту "Мертвий Півень".