Появилось видео со съемочной площадки, где Алек Болдуин застрелил украинку

На место происшествия прибыли экстренные службы.

Американские СМИ опубликовали видео со съемочной площадки, где была застрелена оператор из Украины Галина Хатчинс. Во время съемок фильма "Ржавчина" в нее случайно выстрелил голливудский актер Алек Болдуин.

Ролик опубликовал телеканал ABC7 Eyewitness News.

На кадрах видна съемочная площадка с высоты. Место происшествия было оцеплено, там работают экстренные службы.

Алек Бодуин застрелил Галину Хатчинс: что известно

Утром 22 октября стало известно, что голливудский актер Алек Болдуин во время съемок фильма "Ржавчина" застрелил кинооператора родом из Украины Галину Хатчинс. От полученных ранений она скончалась в больнице. Также один из осколков попал в ключицу режиссеру фильма Джоэлу Соузу — он находится в больнице в критическом состоянии, за его жизнь борются медики.

Галина Хатчинс училась в Киеве. Девушка закончила университет им. Т. Шевченко, а 10 лет назад отправилась покроять Голливуд. Там она получила степень магистра кинематографии в Калифорнийском университете. Девушка известна работой над следующими фильмами: боевик "Заклятый враг", драма "Слепой огонь", фильм ужасов "Дарлин".