Появилось видео со съемочной площадки, где Алек Болдуин застрелил украинку
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На место происшествия прибыли экстренные службы.
Американские СМИ опубликовали видео со съемочной площадки, где была застрелена оператор из Украины Галина Хатчинс. Во время съемок фильма "Ржавчина" в нее случайно выстрелил голливудский актер Алек Болдуин.
Ролик опубликовал телеканал ABC7 Eyewitness News.
На кадрах видна съемочная площадка с высоты. Место происшествия было оцеплено, там работают экстренные службы.
Алек Бодуин застрелил Галину Хатчинс: что известно
Утром 22 октября стало известно, что голливудский актер Алек Болдуин во время съемок фильма "Ржавчина" застрелил кинооператора родом из Украины Галину Хатчинс. От полученных ранений она скончалась в больнице. Также один из осколков попал в ключицу режиссеру фильма Джоэлу Соузу — он находится в больнице в критическом состоянии, за его жизнь борются медики.
Галина Хатчинс училась в Киеве. Девушка закончила университет им. Т. Шевченко, а 10 лет назад отправилась покроять Голливуд. Там она получила степень магистра кинематографии в Калифорнийском университете. Девушка известна работой над следующими фильмами: боевик "Заклятый враг", драма "Слепой огонь", фильм ужасов "Дарлин".
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