Звільняємо пам’ять на телефоні за допомогою Telegram: як це зробити у кілька кліків
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На це піде лише кілька хвилин
Telegram є одним із додатків, який займає величезну кількість місця на телефоні. Якщо ви активний користувач цього месенджера, то необхідно чистити кеш регулярно.
"Телеграф" розповідає, як очистити кеш у Telegram на телефоні швидко та просто. На це піде лише кілька хвилин.
Зазначимо, що програма накопичує в собі залишкові файли, які буквально "крадуть" пам’ять на вашому смартфоні. За кілька днів активного використання кеш-файли можуть зайняти 1 гб і більше.
Вихід із цієї ситуації — регулярне очищення кешу. Робити це потрібно хоча б кілька разів на тиждень.
Як очистити кеш в Telegram
- Заходимо до месенджера;
- Потім знаходимо "Налаштування";
- Вибираємо "Дані та пам’ять/Дані та сховище";
- Далі слід натиснути на пункт "Використання пам’яті/Використання сховища";
- Після цього на екрані з’явиться інформація, скільки пам’яті на телефоні займає кеш. Необхідно натиснути на "видалити кеш";
- Потім потрібно почекати, поки процес видалення не завершиться.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як очистити кеш у додатку TikTok та звільнити місце на телефоні.