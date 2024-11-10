Як очистити кеш у Viber у пару кліків, щоб звільнити пам’ять на телефоні (інструкція)

На це піде всього кілька хвилин

У програмі Viber накопичується кеш, який засмічує пам’ять на телефоні. Залишкові файли можна легко та швидко видалити, не втрачаючи при цій важливій інформації, яка зберігається у вас у месенджері.

"Телеграф" докладно розповідає про такий спосіб очищення пам’яті на смартфоні. Якщо користуватися цим лайфхаком хоча б кілька разів на тиждень, то проблем із пам’яттю на пристрої стане набагато менше.

Зазначимо, що тимчасові файли, які накопичуються у "Вайбері" в результаті використання програми, не несуть у собі жодної важливої інформації. Тому їх можна сміливо видаляти, не побоюючись за втрату особистих чатів або медіа.

Як очистити кеш у Viber

Відкриваємо месенджер Viber на телефоні;

Заходимо в налаштування

Натискаємо на пункт "Пам’ять";

Натискаємо на "Очистити кеш".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як просто та швидко очистити кеш у додатку Telegram. Якщо ви активний користувач цього месенджера, то за тиждень він може накопичувати в собі приблизно 1 ГБ непотрібних залишкових файлів. Позбутися їх можна всього в кілька кліків. Цей метод відмінно допоможе впоратися з нестачею пам’яті на пристрої.