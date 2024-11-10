Как очистить кэш в Viber в пару кликов, чтобы освободить память на телефоне (инструкция)

На это уйдет всего пару минут

В приложении Viber копится кэш, который засоряет память на телефоне. Остаточные файлы можно легко и быстро удалить, не теряя при этой важной информации, которая хранится у вас в мессенджере.

"Телеграф" подробно рассказывает о таком способе очистки памяти на смартфоне. Если пользоваться этим лайфхаком хотя бы несколько раз в неделю, то проблем с памятью на устройстве станет гораздо меньше.

Отметим, что временные файлы, которые копятся в "Вайбере" в результате использования приложения, не несут в себе никакой важной информации. Потому их можно смело удалять, не боясь за потерю личных чатов или медиа.

Как очистить кэш в Viber

Открываем мессенджер Viber на телефоне;

Заходим в настройки

Нажимаем на пункт "Память";

Нажимаем на "Очистить кэш".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как просто и быстро очистить кэш в приложении Telegram. Если вы являетесь активным пользователем этого мессенджера, то за неделю он может копить в себе примерно 1 ГБ ненужных остаточных файлов. Избавиться от них можно всего в несколько кликов. Этот способ отлично поможет справиться с нехваткой памяти на устройстве.