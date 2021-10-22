Как Алек Болдуин застрелил украинку: что такое реквизитное оружие и чем же оно опасно?
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Раз в год и палка стреляет – Технику безопасности никто не отменял, но случилась трагедия
Мы запоминаем актеров такими, какими они предстали перед нами в нашумевших фильмах. Когда они уходят, мы с грустью вспоминаем о них. Совсем недавно мы узнали о смерти известного американского актера Уилли Гарсона, которому было всего 57.
Свежая статья на сайте BBC рассказывает о подробностях трагедии на съемочной площадке в Голливуде, которая, возможно перечеркнет все планы Алека Болдуина, популярного американского актера.
Трагедия
Полиция сообщает, что в результате выстрела из реквизитного пистолета на съемочной площадке в Нью-Мексико была убита оператор Галина Хатчинс и ранен режисер Джоэл Соуза. Они работали над фильмом "Ржавчина".
Ведется расследование, и мы пока не знаем, что стало причиной трагедии.
Представитель Болдуина сообщил, что на съемочной площадке произошел несчастный случай, связанный с пистолетом, в которым должны были находится холостые патроны.
Такие инциденты случаются редко, и эта новость ошеломила киноиндустрию. Использование огнестрельного оружия на съемочной площадке регулируется строгими стандартами безопасности.
На первый взгляд, слова "реквизитное оружие" и "холостые патроны" звучат совершенно безобидно. Но что же это на самом деле такое?
Что мы знаем о реквизитном оружии?
В киноиндустрии холостые патроны используются для имитации реальных выстрелов.
Почему? Ответ ясен, они очень убедительны. Они создают такой аудио и визуальный эффект, как будто выстрел производится настоящими патронами. По сути, это модифицированные настоящие патроны.
Современный патрон представляют собой гильзу, наполненную порохом, в которую вставлена и завальцована пуля. При выстреле порох в гильзе воспламеняется и выталкивает пулю вперед.
Случались ли такие инциденты ранее?
Да. Возможно, вы помните Брэндона Ли, актера, сына легенды боевых искусств Брюса Ли.
Брэндон Ли умер в возрасте 28 лет в 1993 году во время съемок фильма «Ворона», когда в него выстрелили из реквизитного оружия, в который по ошибке была заряжена муляжная пуля.
В другом случае, в 1984 году, американский актер Джон-Эрик Хексум, расстроившись из-за задержки в съемках, зарядил револьвер холостым патроном, приставил оружие к виску и выстрелил.
В отличие от Брэндона Ли, он не был убит пулей, но сила выстрела была достаточно сильной, чтобы проломить ему череп. Он умер через несколько дней в больнице.
Как можно муляжи и холостые патроны использовать безопасно?
Смерть Хексума подчеркивает проблему холостых патронов — даже без пули, они обладают огромной силой.
К тому же, некоторые съемочные площадки используют дополнительный порох, чтобы усилить визуальный эффект.
На съемочных площадках обычно действуют строгие правила использования бутафорского оружия. Специалисты предоставляют оружие для использования на съемочных площадках и консультируют по вопросам его применения.
"На каждой съемочной площадке существуют основные меры безопасности", — говорит Майк Тристано, специалист по оружию, который в прошлом работал с Алеком Болдуином.
"Вы никогда не направляете оружие, даже если оно не стреляет, на кого-то другого. Я не понимаю, как это могло произойти и как это могло привести к такой трагедии".
Обычный кадр в кино — актер стреляет в камеру, и Стивен Холл, работавший над такими фильмами, как "Ярость" и "Игра в имитацию", говорит, что это происходит только при соблюдении мер предосторожности.
"Если вы находитесь на линии огня… у вас будет маска, у вас будут очки, вы будете стоять за экраном из перспекса (вид органического стекла – прим. ред.), и вы сведете к минимуму количество людей у камеры", — сказал он.
"В данном случае я не понимаю, как два человека получили травмы, а один трагически погиб в результате одного и того же события".
Другие люди, работающие в кино, задаются вопросом, почему в то время, когда эффекты от оружия можно дешево добавить с помощью компьютеров, все еще используются холостые патроны.
"Больше не нужно заряжать ружья холостыми или чем-то еще на съемочной площадке. Просто это должно быть полностью объявлено вне закона", — написал в Твиттере Крейг Зобель, актер и режиссер, чье имя встречается в титрах многих известных фильмов, среди которых "Мир Дикого Запада" и "Кобыла из Исттауна".
"Реквизитное оружие — это оружие», — написал в Твиттере телеведущий Дэвид Слэк. "Холостые патроны содержат настоящий порох. Они могут ранить или убить, что мы и видим теперь. Если вы когда-нибудь окажетесь на съемочной площадке, где с винтовкой обращаются без должной осторожности, уходите отутуда, — продолжил он, — Никакое шоу или съемка не стоят того, чтобы рисковать жизнями людей".
Ранее "Телеграф" писал о том, что в сети было опубликовано видео того, места, где произошла трагедия в Нью-Мексико.
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