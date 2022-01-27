Мать троих детей из Украины приобрела дорогое оружие на случай вторжения РФ и стала героиней The Times

Женщина, имеющая троих детей, всегда готова к борьбе с захватчиком

52-летняя украинка Марьяна Жагло попала на полосу популярной британской газеты The Times. Издание обнародовало статью, где рассказывает о жителях Украины, которые добровольно берутся за оружие, чтобы защитить территориальную целостность страны в борьбе с оккупантами.

В комментарии The Times мать троих детей рассказала, что находится в рядах терробороны и всегда готова бороться с врагом, если Россия все же решит развернуть полномасштабную войну с украинским государством.

Марьяна уже успела приобрести мощную винтовку, однако не для охоты на оленей. По словам украинки, прежде всего она не хочет, чтобы ее дети унаследовали проблемы Украины или угрозы со стороны РФ, поэтому убеждена, что ей лучше самой оберегать их.

Женщина никогда в жизни не была на охоте, однако оружие для себя выбрало серьезное – карабин Zbroyar Z-15.

"Если до этого дойдет, мы будем бороться за Киев, ведь именно он главная цель захватчика. Мы будем бороться за защиту нашего города", — отмечает она.

По словам украинки, винтовка обошлась ей в 1300 евро. Для того чтобы научиться ею пользоваться Марьяна прошла специальные двухнедельные курсы для снайперов. Кроме того, купила карабину глушитель, сошки и даже телескопический прицел.

Также киевлянам понадобилось потратить еще тысячу евро на приобретение шлема, зимнего камуфляжа, бронежилета, боеприпасов, сапог, а также списанной униформы из Британии.

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Стоит отметить, что Zbroyar Z-15 — украинская полуавтоматическая самозарядная винтовка с поворотным затвором и автоматикой.

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