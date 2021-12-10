Украинка-бодибилдерша из спецназа восхитила сеть: фото красотки

Киевлянка Наталья Полосенко восхищает своей подкачанной фигурой

Украинки, которыми стоит восхищаться! В этот список можно смело занести девушку из Киева Наталью Полосенко, которая служит в спецназе.

Об этом говорится в свежем твите канала "Двач".

"Обычная украинская спецназ-тян Наталья Полосенко", — написали админы канала.

Наталья очень симпатичная девушка, которая имеет объемные формы. Она занимается в спортивном зале и может похвастаться результатами своих трудов.

Известно, что Полосенко родом из Коростеня, Житомирская область. День рождения девушка отмечает 7 мая. Об этом сообщается на сайте iprofiles.ru. Там же и размещены архивные фото Натальи еще до ее преображения.

Фото Наталии Полосенко до ее преображения

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