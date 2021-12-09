Из мальчика в девочку: как выглядит Даша Корейка после пластической операции (фото и видео)

Блогерша также пожаловалась на проблемы в личной жизни

Известная в России стримерша Даша Корейка, она же Икона BTS и Дарья Паленкова, совершила трансгендерный переход — сделала пластическую операцию (операцию по феминизации лица), во время которой блогерше, которая родилась мальчиком по имени Максим Матвеев, предположительно, удалили кадык, увеличили губы и грудь.

Хирургическое вмешательство прошло 12 ноября. Именно в тот день блогерша запостила на своей странице в Инстаграме фото, где она лежит на операционном столе под наркозом.

"Этот день наступил. я так долго этого ждала. теперь я стану собой. если вы сейчас читаете этот пост то скорее всего я уже под наркозом и лежу на операционном столе. я хочу сказать спасибо всем кто меня поддерживал и был со мной в такой тяжёлый и не легкий момент. я люблю вас", — написала Даша.

Даша Корейка готовится к операции

После синяков и отёков Даша показала свое новое лицо. На фото видно, что у Корейки губы стали более пухлыми и женственными. Также врачи приподняли брови и увеличили скулы. Кроме этого, Даше удалили кадык. А вот форму носа блогерша решила не менять.

Во время своего первого стрима после операции блогерша пожаловалась, что хоть и изменила себя, проблемы с мужчинами не исчезли: "Знаете, от чего мне сейчас больно? Я стала девушкой, полноценной девушкой, но! Я живу в России, меня все знают здесь, моё прошлое знают практически все. Мне тяжело знакомиться с парнями, потому что все знают, кем я была до этого, и парни просто-напросто отвергают меня".

Даша Корейка во время стрима

Некоторые зрители обратили внимание не на проблемы в личной жизни Даши Корейки, а на ее смех. Многим пользователям он показался мужским и резко контрастирующим с женственной внешностью Даши.

Добавим, что в Инстаграме на страницу Даши подписано около двух миллионов человек, а в TikTok — около 6 миллионов.

@kareyka я живу для себя в первую очередь, я не пытаюсь казаться какой-то классной/крутой ведь мне это не нужно! ♬ she wants slowed -

Напомним, что в мировом шоу-бизнесе есть немало людей, которые решились на смену пола и только выиграли от этого. Режиссеры культовой "Матрицы", звезда фильма "Джуно" и дочь певицы Шер — кто еще сделал подобную пластическую операцию, читайте в нашем материале.