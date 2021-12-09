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З хлопчика в дівчинку: як виглядає Даша Корейка після пластичної операції (фото та відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Максим Матвєєв став Дашею Новина оновлена 09 грудня 2021, 21:46
Максим Матвєєв став Дашею

Блогерша також поскаржилася на проблеми в особистому житті

Відома в Росії стримерка Даша Корейка, вона ж Ікона BTS і Дар’я Паленкова, здійснила трансгендерний перехід — зробила пластичну операцію (операцію з фемінізації особи), під час якої блогерці, яка народилася хлопчиком на ім’я Максим Матвєєв, імовірно, видалили кадик, збільшили губи і груди.

Хірургічне втручання відбулося 12 листопада. Саме того дня блогерка запостила на своїй сторінці в Інстаграмі фото, де вона лежить на операційному столі під наркозом.

"Цей день настав. я так довго цього чекала. тепер я стану собою. якщо ви зараз читаєте цей пост то швидше за все я вже під наркозом і лежу на операційному столі. я хочу сказати дякую всім хто мене підтримував і був зі мною в такий важкий і не легкий момент. я люблю вас ", — написала Даша.

Даша Корейка готується до операції
Даша Корейка готується до операції

Після синців та набряків Даша показала своє нове обличчя. На фото видно, що у Корейки губи стали більш пухкими та жіночними. Також лікарі підняли брови та збільшили вилиці. Крім цього, Даші видалили кадик. А ось форму носа блогерка вирішила не змінювати.

Під час свого першого стріму після операції блогерка поскаржилася, що хоч і змінила себе, проблеми з чоловіками не зникли: "Знаєте, від чого мені зараз боляче? Я стала дівчиною, повноцінною дівчиною, але! Я живу в Росії, мене всі знають тут, моє минуле знають практично всі. Мені важко знайомитися з хлопцями, тому що всі знають, ким я була до цього, і хлопці просто відкидають мене".

Даша Корейка під час стриму
Даша Корейка під час стриму

Деякі глядачі звернули увагу не на проблеми в особистому житті Даші Корейки, а на її сміх. Багатьом користувачам він здався чоловічим і різко контрастує з жіночною зовнішністю Даші.

Додамо, що в Інстаграмі на сторінку Даші підписано близько двох мільйонів людей, а в TikTok близько 6 мільйонів.

@kareyka

в сторис kareykadasha показала результаты onepaции ##корейкадаша

♬ оригинальный звук - Kelt-channel
@kareyka

в сторис kareykadasha рассказала какие onepaции у меня будут скоро ##корейкадаша

♬ Трап Трап х Снова Обогнал - IT’S NASTY S!
@kareyka

я живу для себя в первую очередь, я не пытаюсь казаться какой-то классной/крутой ведь мне это не нужно!

♬ she wants slowed -

Нагадаємо, що у світовому шоу-бізнесі є чимало людей, які зважилися на зміну статі та лише виграли від цього. Режисери культової "Матриці", зірка фільму "Джуно" та дочка співачки Шер — хто ще зробив подібну пластичну операцію, читайте у нашому матеріалі.

Теги:
#Зміна статі #Блогери
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