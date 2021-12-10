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Українка-бодібілдерка зі спецназу захопила мережу: фото красуні

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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У мережу потрапили фото бодібілдерки із Києва Новина оновлена 10 грудня 2021, 11:02
У мережу потрапили фото бодібілдерки із Києва

Киянка Наталія Полосенко захоплює своєю підкачаною фігурою

Українки, якими варто захоплюватись! До цього списку можна сміливо занести дівчину з Києва Наталію Полосенко, яка служить у спецназі.

Про це йдеться у свіжому твіті каналу "Двач".

"Звичайна українська спецназ-тян Наталія Полосенко", — написали адміни каналу.

Наталя дуже симпатична дівчина, яка має об’ємні форми. Вона займається в спортивному залі та може похвалитися результатами своєї праці.

Відомо, що Полосенко родом із Коростеня, Житомирська область. День народження дівчина відзначає 7 травня. Про це повідомляється на сайті iprofiles.ru. Там і розміщені архівні фото Наталії ще до її перетворення.

Фото Наталії Полосенко до її перетворення

Раніше "Телеграф" писав, що в Росії відомий блогер змінив стать і став схожим на дівчинку. Як виглядає стример Максим Матвєєв, який став Дашею Корейкою — дивіться у нашому матеріалі.

Теги:
#Жінки #Українки #Бодібілдери
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