Українка-бодібілдерка зі спецназу захопила мережу: фото красуні

Киянка Наталія Полосенко захоплює своєю підкачаною фігурою

Українки, якими варто захоплюватись! До цього списку можна сміливо занести дівчину з Києва Наталію Полосенко, яка служить у спецназі.

Про це йдеться у свіжому твіті каналу "Двач".

"Звичайна українська спецназ-тян Наталія Полосенко", — написали адміни каналу.

Наталя дуже симпатична дівчина, яка має об’ємні форми. Вона займається в спортивному залі та може похвалитися результатами своєї праці.

Відомо, що Полосенко родом із Коростеня, Житомирська область. День народження дівчина відзначає 7 травня. Про це повідомляється на сайті iprofiles.ru. Там і розміщені архівні фото Наталії ще до її перетворення.

Фото Наталії Полосенко до її перетворення

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