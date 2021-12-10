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Красотка-бодибилдерша Наталья Полосенко: что она постит в Instagram и чем занимается в полиции

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
Дата публикации
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Наталья Полосенко постоянно показывает тренировки в Instagram Новость обновлена 10 декабря 2021, 17:20
Наталья Полосенко постоянно показывает тренировки в Instagram

Полицейская-бодибилдерша не только сама интенсивно занимается спортом, но и тренирует своих коллег

Киевлянка Наталья Полосенко, которая служит в спезназе, восхищает соцсети своей фигурой и физической подготовкой. Девушка постоянно постит в Instagram фото занятий в спортзале, а также демонстрирует свои формы.

Пресс-служба Национальной полиции решила рассказать немного больше о своей сотруднице, которая не оставляет равнодушными пользователей соцсетей.

Кто такая Наталья Полосенко

Наталья Полосенко с детства занимается карате и даже имеет звание кандидата в мастера спорта, она занималась боксом, а также входит в состав Сборной Украины по перетягиванию каната. В полиции отмечают, что хорошая спортивная подготовка помогает девушке выполнять обязанности спецназовца. Кроме выполнения основных обязанностей она также проводит тренировки среди коллег.

Девушка получала образование в университете физического воспитания, после чего прошла первичную профессиональную подготовку и стала работать участковым офицером в одном из районов Киева. В ряды силовиков девушка перешла в 2020 году.

Наталья Полосенко регулярно занимается спортом и активно выкладывает фото в Instagram
Наталья Полосенко регулярно занимается спортом и активно выкладывает фото в Instagram

Ранее "Телеграф" рассказывал, что звездные украинки часто выходят замуж за иностранцев и покидают нашу страну.

Теги:
#Спорт #Полиция #Instagram #Бодибилдеры
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