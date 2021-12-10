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Красуня-бодібілдерка Наталія Полосенко: що вона постить у Instagram і чим займається у поліції

Автор
Тетяна Веремєєва Тетяна Веремєєва
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Наталія Полосенко постійно показує тренування у Instagram Новина оновлена 10 грудня 2021, 17:20
Наталія Полосенко постійно показує тренування у Instagram

Поліцейська-бодібілдерка не лише сама інтенсивно займається спортом, а й тренує своїх колег

Киянка Наталія Полосенко, яка служить у спезназі, захоплює соцмережі своєю фігурою та фізичною підготовкою. Дівчина постійно постить у Instagram фото занять у спортзалі, а також демонструє свої форми.

Прес-служба Національної поліції вирішила розповісти трохи більше про свою співробітницю, яка не залишає байдужими користувачів соцмереж.

Хто така Наталія Полосенко

Наталія Полосенко з дитинства займається карате і навіть має звання кандидата у майстри спорту, займалася боксом, а також входить до складу Збірної України з перетягування каната. У поліції зазначають, що хороша спортивна підготовка допомагає дівчині виконувати обов’язки спецназівця. Крім виконання основних обов’язків, вона також проводить тренування серед колег.

Дівчина здобувала освіту в університеті фізичного виховання, після чого пройшла первинну професійну підготовку та почала працювати дільничним офіцером в одному з районів Києва. До лав силовиків дівчина перейшла у 2020 році.

Наталія Полосенко регулярно займається спортом та активно викладає фото у Instagram
Наталія Полосенко регулярно займається спортом та активно викладає фото у Instagram

Раніше "Телеграф" розповідав, що зіркові українки часто виходять заміж за іноземців та покидають нашу країну.

Теги:
#Спорт #Поліція #Instagram #Бодібілдери
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