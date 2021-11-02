Топ-5 зіркових українок, які вийшли заміж за іноземців (фото)

Такі зірки, як Бужинська та Світоліна, знайшли своє щастя не з українськими чоловіками

Шлюб між представниками різних культур — завжди випробування для відносин. Відчуття різниці в культурі, традиціях та поглядах може затьмарювати закохану пару, навіть якщо кохання здається безмежним.

"Телеграф" назвав ТОП-5 відомих українських красунь, які доводять, що справжнє кохання може долати всі перешкоди на шляху до порозуміння між представниками різних культур.

Камалія та Мохаммад Захур

Українська співачка Наталія Захур (у дівоцтві Шмаренкова), яка виступає під сценічним псевдонімом Камалія, вийшла заміж за британсько-українського мільйонера пакистанського походження Мохаммада Захура у 2003 році. У вересні 2013 року у подружжя народилася двійня — дочки Арабелла та Мірабела.

Іванна Онуфрійчук та Алмаз

Ведуча "Танців із зірками-2021" Іванна Онуфрійчук зіграла розкішне весілля з бізнесменом казахського походження на ім’я Алмаз у лютому 2021 року. Весілля закоханих пройшло на Мальдівах.

Катерина Бужинська та Дімітар Стойчев

Народна артистка України, співачка Катерина Бужинська вийшла заміж за болгарського бізнесмена Дімітара Стойчева у квітні 2014 року. 27 грудня 2016 року народила двійню — Дмитра та Катерину. Також співачка виховує доньку Олену, яку народила у першому шлюбі із продюсером Юрієм Клевенковим.

Ірена Карпа та Людовік Требюше

Українська письменниця, співачка та телеведуча Ірена Карпа живе у шлюбі з громадянином Франції, інженером Людовіком-Кириллом Требюше, нащадком французького письменника Віктора Гюго. Це не перший шлюб зірки. Першим чоловіком письменниці став український журналіст Антон Фрідляд, а другим – американський фінансист Норман Пол Хенсен. Від нього Карпа народила двох дочок — Корену-Джіа (2010) та Кайю (2011).

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса у липні 2021 року. Весільна церемонія відбулася у Швейцарії.

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