Топ-5 звездных украинок, которые вышли замуж за иностранцев (фото)

Такие звезды, как Бужинская и Свитолина, нашли свое счастье не с украинскими мужчинами

Брак между представителями разных культур — всегда испытание для отношений. Ощущение разницы в культуре, традициях и взглядах может омрачать влюбленную пару, даже если любовь кажется безграничной.

"Телеграф" назвал ТОП-5 известных украинских красавиц, которые доказывают, что настоящая любовь может преодолевать все препятствия на пути к взаимопониманию между представителями разных культур.

Камалия и Мохаммад Захур

Украинская певица Наталья Захур (в девичестве Шмаренкова), которая выступает под сценическим псевдонимом Камалия, вышла замуж за британско-украинского миллионера пакистанского происхождения Мохаммада Захура в 2003 году. В сентябре 2013 года у супругов родилась двойня — дочери Арабелла и Мирабелла.

Иванна Онуфрийчук и Алмаз

Ведущая "Танцев со звездами-2021" Иванна Онуфрийчук сыграла роскошную свадьбу с бизнесменом казахского происхождения по имени Алмаз в феврале 2021 года. Свадьба влюбленных прошла на Мальдивах.

Екатерина Бужинская и Димитар Стойчев

Народная артистка Украины, певица Екатерина Бужинская вышла замуж за болгарского бизнесмена Димитара Стойчева в апреле 2014 года. 27 декабря 2016 родила двойню — Дмитрия и Екатерину. Также певица воспитывает дочь Елену, которую родила в первом браке с продюсером Юрием Клевенковым.

Ирэна Карпа и Людовик Требюше

Украинская писательница, певица и телеведущая Ирэна Карпа живет в браке с гражданином Франции, инженером Людовиком-Кириллом Требюше, потомком французского писателя Виктора Гюго. К слову, это не первый брак звезды. Первым мужем писательницы стал украинский журналист Антон Фридляд, а вторым — американский финансист Норман Пол Хэнсен. От него Карпа родила двух дочерей — Корену-Джиа (2010) и Кайю (2011).

Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса в июле 2021 года. Свадебная церемония прошла в Швейцарии.

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