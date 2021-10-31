Укр

Прекрасно справляются и без мужчин: топ-5 знаменитых голливудских матерей-одиночек

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Стоит отметить, что большинство детей у актрис - приемные Новость обновлена 31 октября 2021, 17:04
Стоит отметить, что большинство детей у актрис - приемные

У этих женщин есть чему поучиться.

Они не только красивые и успешные, но и прекрасные матери, которые справляются со своими родительскими обязанностями и без помощи мужчин.

Если Вы думали, что только от "простых смертных" уходят мужья, оставляя женщин одних с детьми, Вы ошибаетесь. "Телеграф" представляет Вашему вниманию топ-5 голливудских мамочек, которые воспитывают своих чад в одиночку.

Шарлиз Терон

46-летняя Шарлиз Терон в одиночку воспитывает двоих приемных детей — сына Джексона и дочку Августу. Стоит отметить, что замужем актриса ни разу не была, и видимо и не собирается. Разочаровавшись в мужчинах, она приняла решение усыновить ребенка, и ни разу об этом не пожалела. 

Шарлиз Терон с детьми
Шарлиз Терон с детьми

Холли Берри

Холли Берри — мама двоих детей — дочери Налу и сына Масео. У детей разные отцы, и отметим, что актриса после расставания с ними, отсудила опеку над детьми. Берри отмечает, что быть матерью-одиночкой не трагично, более того эта роль даже придала ей уверенности в себе. 

Холли Берри с детьми
Холли Берри с детьми

Сандра Буллок

Сандра Буллок решила стать матерью после развода со своим супругом Джесси Джеймсом. И в 2010 году усыновила мальчика Луиса. А спустя пять лет актриса взяла в семью и девочку Лилу.

Сандра Буллок с детьми
Сандра Буллок с детьми

Дайан Китон

75-летняя актриса познала истинную любовь лишь в 50-летнем возрасте, когда решила удочерить девочку Декстер. После, спустя 5 лет в ее семью вошел приемный сын Дюк. Отметим, что Китон, как и Шарлиз Терон, никогда не была замужем. 

Дайан Китон с детьми
Дайан Китон с детьми

София Вергара

Актриса стала мамой в достаточно юном возрасте - в 19 лет Вергара родила сына Маноло. И хоть год спустя она таки вышла замуж за отца ребенка, но судьба распорядилась так, что Маноло она воспитывала одна. Отметим, что параллельно София стоила свою актерскую карьеру. Актриса считает, что отсутствие мужа в ее жизни лишь придало ей сил и уверенности. 

София Вергара с сыном
София Вергара с сыном

Ранее "Телеграф" писал, кто из знаменитостей сменил пол и не пожалел об этом.

Теги:
#Шарлиз Терон #Холли Берри #София Вергара #Актрисы #Голливудские актрисы #Сандра Буллок #Дайан Китон
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