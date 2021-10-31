Чудово справляються і без чоловіків: топ-5 знаменитих голлівудських одиноких матерів

У цих жінок є чому повчитися.

Вони не лише красиві та успішні, але й прекрасні матері, які справляються зі своїми батьківськими обов’язками та без допомоги чоловіків.

Якщо Ви думали, що тільки від "простих смертних" йдуть чоловіки, залишаючи жінок одних із дітьми, Ви помиляєтесь. "Телеграф" представляє до Вашої уваги топ-5 голлівудських матусь, які виховують своїх чад поодинці.

Шарліз Терон

46-річна Шарліз Терон сама виховує двох усиновлених дітей — сина Джексона та доньку Августу. Варто зазначити, що заміжня актриса жодного разу не була, і мабуть, і не збирається. Розчарувавшись у чоловіках, вона вирішила всиновити дитину, і жодного разу про це не пошкодувала.

Шарліз Терон із дітьми

Холлі Беррі

Холлі Беррі — мати двох дітей — дочки Налу та сина Масео. У дітей різні батьки, і зауважимо, що актриса після розставання з ними відсудила опіку над дітьми. Беррі зазначає, що бути одинокою матір’ю не трагічно, більш того ця роль навіть надала їй впевненості в собі.

Холлі Беррі з дітьми

Сандра Буллок

Сандра Буллок вирішила стати матір’ю після розлучення зі своїм чоловіком Джессі Джеймсом. І у 2010 році усиновила хлопчика Луїса. А через п’ять років актриса взяла до сім’ї та дівчинки Лілу.

Сандра Буллок з дітьми

Дайан Кітон

75-річна актриса пізнала справжнє кохання лише у 50-річному віці, коли вирішила удочерити дівчинку Декстер. Після, через 5 років, у її родину увійшов всиновлений син Дюк. Зазначимо, що Кітон, як і Шарліз Терон, ніколи не була одружена.

Дайан Кітон з дітьми

Софія Вергара

Актриса стала мамою у досить юному віці – у 19 років Вергара народила сина Маноло. І хоч через рік вона таки вийшла заміж за батька дитини, але доля розпорядилася так, що Маноло вона виховувала одна. Зазначимо, що паралельно Софія коштувала свою акторську кар’єру. Актриса вважає, що відсутність чоловіка в її житті лише надало їй сил та впевненості.

Софія Вергара із сином

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