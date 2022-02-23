Рада проголосувала за резонансний закон про зброю для населення

Закон про легалізацію зброї прийняли у першому читанні.

Верховна Рада України у першому читанні підтримала закон про використання та обіг вогнепальної зброї серед населення. Передбачається, що строки підготовки скоротять наполовину.

Про це "Телеграф" повідомляє з посиланням на онлайн-трансляцію засідання парламенту.

За відповідний документ проголосували 267 народних депутатів. Передбачається, що він регулюватиме питання реалізації права громадян та юридичних осіб на цивільну вогнепальну зброю, бойові припаси до неї та схожі вироби.

Що пропонує законопроєкт?

У пояснювальній записці до документа вносяться наступні пропозиції:

визначити поняття права власності на цивільну вогнепальну зброю;

визначити умови та порядок отримання громадянами України та юридичними особами документів про право власності на цивільну вогнепальну зброю;

здійснити класифікацію цивільної вогнепальної зброї;

розробити порядок видачі медичного висновку про відсутність медичних протипоказань, які перешкоджають отриманню документу на цивільну вогнепальну зброю;

розробити порядок створення та ведення Єдиного державного реєстру цивільної вогнепальної зброї;

зробити розподіл цивільної зброї за категоріями.

Хто зможе отримати зброю в Україні?

Право на користування цивільною вогнепальною зброєю та компонентами для неї зможуть отримати фізичні особи, які отримали Посвідчення власника зброї з відповідною категорією зброї.

Водночас це посвідчення видаватимуть дієздатним громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України.

Однак є деякі обмеження, за яких посвідку на користування зброєю видавати не будуть. Зокрема:

за наявності медичних протипоказань до поводження зі зброєю;

наявності в особи непогашеної або незнятої судимості за вчинення ряду кримінальних правопорушень;

у випадку притягнення особи до адміністративної відповідальності протягом року за певні адмінправопорушення.

"Вимоги цього закону не поширюються на придбання, зберігання, облік та використання вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, утримання стрілецьких тирів, стрільбищ та стендів у Збройних силах України, військових формуваннях, створених відповідно до законодавства України, органах та навчальних закладів Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України", – йдеться у тексті документа.

Варто зазначити, що тема використання вогнепальної зброї, легалізації короткоствольної зброї, а також законопроєкт щодо цього багато років є дискусійними в українському суспільстві.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні останнім часом на фоні заяв про загрозу повномасштабного вторгнення Росії суттєво зріс попит на зброю.