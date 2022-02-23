У двох прикордонних областях України хочуть запровадити надзвичайний стан: джерело
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Надзвичайний стан зможуть запровадити у деяких областях України.
На тлі введення російських військ до ОРДЛО та визнання "Л/ДНР" в Україні можуть запровадити надзвичайний стан.
Наразі на засіданні РНБО обговорюють запровадження надзвичайного стану. Схиляються до того, що запровадять його у Донецькій та Луганській областях та, можливо, у прикордонних. Не по всій Україні. За це має проголосувати згодом Верховна Рада.
Про це повідомило джерело у парламенті.
Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Телеграм-каналі опублікував проект указу президента щодо запровадження надзвичайного стану в Україні.
Зазначимо, що після того, як президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання незалежності ЛДНР, РНБО України працює в режимі 24/7.
Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до українського народу 22 лютого повідомив, що видав наказ про призов резервістів на військову службу на заклик осіб із числа резервістів у особливий період. Також для бізнесу запровадять податкові канікули.
Тим часом продовжується і ескалація на передовій. На Донбасі гинуть українські військові, окупанти з тяжкого озброєння обстрілюють житлові будинки.
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