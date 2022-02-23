У двох прикордонних областях України хочуть запровадити надзвичайний стан: джерело

Надзвичайний стан зможуть запровадити у деяких областях України.

На тлі введення російських військ до ОРДЛО та визнання "Л/ДНР" в Україні можуть запровадити надзвичайний стан.

Наразі на засіданні РНБО обговорюють запровадження надзвичайного стану. Схиляються до того, що запровадять його у Донецькій та Луганській областях та, можливо, у прикордонних. Не по всій Україні. За це має проголосувати згодом Верховна Рада.

Про це повідомило джерело у парламенті.

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Телеграм-каналі опублікував проект указу президента щодо запровадження надзвичайного стану в Україні.

Зазначимо, що після того, як президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання незалежності ЛДНР, РНБО України працює в режимі 24/7.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до українського народу 22 лютого повідомив, що видав наказ про призов резервістів на військову службу на заклик осіб із числа резервістів у особливий період. Також для бізнесу запровадять податкові канікули.

Тим часом продовжується і ескалація на передовій. На Донбасі гинуть українські військові, окупанти з тяжкого озброєння обстрілюють житлові будинки.