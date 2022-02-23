Бойовики на Донбасі накрили "Градами" житлові будинки: фото руйнувань

Населенні пункти на Луганщині знову обстріляли з "Градів".

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати із важкої артилерії українські населені пункти. Бойовики накривали "Градами": Щастя, Муратове, Кряківку, Новотошківське.

Крім того, артилерія била за наступними населеними пунктами: Станиця Луганська, Трьохізбенка, Попасна, Оріхове, Золоте, Троїцьке, Лобачове.

Наслідки обстрілів Трьохізбенки на своїй сторінці у Facebook показав голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

Окупанти обстрілюють житлові квартали

Обійшлося без жертв

Бойовики стріляють із "Градів"

Ведуться відновлювальні роботи

На фото видно всі наслідки обстрілів житлових будинків. Гайдай повідомив, що обійшлось без жертв. Тривають роботи над відновленням комунікацій.

Зазначимо, що за даними штабу ООС, минулої доби окупанти майже 100 разів відкривали вогонь.

Нагадаємо, що внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі загинув капітан розвідки Антон Сидоров. Крім того, гинуть і мирні жителі – 21 лютого загинув 51-річний місцевий мешканець.