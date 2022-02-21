Нові втрати на Донбасі: загинув один цивільний чоловік і двоє військових

Окупанти ведуть обстріли, через що населені пункти залишаються без світла і води

У понеділок, 21 лютого, на Донбасі, де останніми днями загострилася обстановка, через обстріли окупантів загинув один цивільний чоловік і двоє українських військовослужбовців. Як передає "Телеграф", про це повідомляє Національна поліція України.

За даними правоохоронців, зокрема під обстріл окупантів потрапило селище Новолуганське у Донецькій області, через що загинув мирний мешканець – 51-річний чоловік. Також йдеться про двох загиблих українських військових, а ще 4 – поранені.

Крім того, дії окупанта призводять до проблем із інфраструктурою в прифронтових районах. Так, вісім населених пунктів в Донецькій області, де мешкає близько 43 тисяч жителів, залишилися без електро- та/або водопостачання. У цьому переліку: Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка, Верхньоторецьке, а також Дружба та Озарянівка. Газогін теж зазначає пошкоджень.

У відомстві зазначають, що снаряди влучають у житлові будівлі. Зокрема один із таких потрапив у квартиру на другому поверсі. Під атакою опинився колишній гуртожиток, де нині розташовані магазини.

Зазначимо, що поліція повідомляє про двох загиблих у зоні ООС 21 лютого. Але пресслужба Об’єднаних сил України на сторінці відомства у Фейсбуці інформує про одного загиблого військового, але про п’ятьох поранених. Стан їхнього здоров’я різної важкості.

За даними військових, упродовж доби ворог 59 разів порушував режим тиші, більшість обстрілів велися із забороненої Мінськими домовленостями зброї.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Донбасі посилилися обстріли. Під Волновахою люди вночі сидять у підвалах. Через дії ворога більшість населених пунктів лишилися без води і світла.