Новые потери на Донбассе: погиб один гражданский мужчина и два военных

Оккупанты ведут обстрелы, из-за чего населенные пункты остаются без света и воды

В понедельник, 21 февраля, на Донбассе, где в последние дни обострилась обстановка, из-за обстрелов оккупантов погиб один гражданский мужчина и два украинских военнослужащих. Как передает "Телеграф", об этом сообщает Национальная полиция Украины.

По данным правоохранителей, в частности, под обстрел оккупантов попал поселок Новолуганское в Донецкой области, из-за чего погиб мирный житель – 51-летний мужчина. Также речь идет о двух погибших украинских военных, а еще 4 ранены.

Кроме того, действия оккупанта приводят к проблемам с инфраструктурой в прифронтовых районах. Так, восемь населенных пунктов в Донецкой области, где проживает около 43 тысяч человек, остались без электро- и/или водоснабжения. В этом списке: Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Верхнеторецкое, Дружба и Озаряновка. Газопровод тоже имеет повреждения.

В ведомстве отмечают, что снаряды попадают в жилые здания. В частности, один из таких попал в квартиру на втором этаже. Под атакой оказалось бывшее общежитие, где находятся магазины.

Отметим, что полиция сообщает о двух погибших в зоне ООС 21 февраля. Но пресс-служба Объединенных сил Украины на странице ведомства в Фейсбуке информирует об одном погибшем военном, но о пяти раненых. Состояние их здоровья разной тяжести.

По данным военных, в течение суток враг 59 раз нарушал режим тишины, большинство обстрелов велись из запрещенного Минскими договоренностями оружия.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Донбассе усилились обстрелы. Под Волновахой люди ночью сидят в подвалах. Из-за действий врага большинство населенных пунктов остались без воды и света.