Из-за обстрелов боевиков люди сидят без света и воды, но в фейки РФ – не верят: что происходит на линии столкновения (фото)

Украинцы в прифронтовых районах паникуют гораздо меньше, чем в Киеве, и уезжать не спешат

На линии столкновения в Волновахском районе Донецкой области усилились обстрелы. Оккупанты поражают объекты инфраструктуры, из-за чего люди остаются без электричества, водо- и газоснабжения. Подробнее о ситуации на прифронтовых территориях Украины "Телеграфу" рассказал народный депутат, член депутатской группы "За будущее" Дмитрий Лубинец, который 20-21 февраля находился с рабочей поездкой в Донецкой области.

Так, по данным Волновахской районной администрации, в течение 18-19 февраля в районе из-за вражеских обстрелов повреждены 24 дома и школа. Под атаку попали Гранитное, Трудовское, Николаевка и Новогнатовка. К счастью, никто из жителей не пострадал.

Обстрел в Донецкой области. Фото: Волновахская РГА

Разрушенный дом. Фото: Волновахская РГА

Ночные обстрелы "вырубают" инфраструктуру

Как рассказывает Лубинец, оккупанты целят из запрещенных 152-го и 122-го калибров по частному сектору, в том числе под удар попал один из ФАПов. А вот больше всего пострадали, по наблюдению нардепа, участки, где находятся электросети и трансформаторы.

"При обстрелах с неподконтрольной территории обязательно пытаются повредить инфраструктуру, отвечающую за электричество, газ, водоснабжение. Вероятно, это делается для того, чтобы населенные пункты, условно говоря, сидели без газа, воды и электричества. А дальше на этом фоне — распространять панические настроения, чтобы местное население начало обвинять украинские власти, мол, то не может обеспечить элементарные вещи", — описывает ситуацию на линии столкновения нардеп.

По его словам, обстрелы происходят ночью. Иногда местным буквально приходится ночевать в подвалах. Несмотря на это, днем жизнь кипит: люди идут на работу, функционируют детские сады и школы, восстанавливают поврежденные объекты инфраструктуры.

Обстановка на линии столкновения. Фото: Д. Лубинец

Повреждены здания. Фото: Д. Лубинец

Воронка от снаряда. Фото: Д. Лубинец

Последствия ночных обстрелов. Фото: Д. Лубинец

Местные верят глазам, а не российским фейкам

Нардеп отмечает, что среди местных жителей сейчас довольно единодушное мнение относительно событий, происходящих на Донбассе. Люди не верят фейковым сообщениям России или квазиреспублик о якобы "вторжении" Украины на их территории.

"Появилось какое-то единодушие в позиции местных жителей. Никто не сомневается, что это делается с временно оккупированной территории, хотя до этого в каждом селе находились люди, которые говорили: "Нет, здесь не все так однозначно". Вчера и сегодня я этого не чувствовал вообще! Все единогласно говорили: "Да, это с оккупированной территории, это видно по воронкам, осколкам, откуда они прилетают и куда летят…" – рассказывает Лубинец.

По словам нардепа, местные враждебно настроены к Российской Федерации, учитывая факты, которые происходят прямо перед их глазами.

"Например, в одном из сел на окраине расположена электрическая подстанция. По словам местных, в нее запустили 10 мин, пока не удалось повредить. Но ведь мы понимаем, что здесь ни дня не находились Вооруженные силы Украины. Как раз то, что Российская Федерация хочет использовать против Украины – автоматически используется против нее. Местные понимают, что эти обстрелы не против ВСУ, а против обычных гражданских людей, и делает это Россия", — делится Лубинец.

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Пропаганда России работает против нее

По мнению нардепа, текущая обстановка формирует на Донбассе определенные антироссийские настроения и действия оккупантов срабатывают против них самих.

Так, люди с оккупированной территории общаются с родственниками с подконтрольной, обсуждают события и делятся правдивой информацией, в частности о массовой эвакуации, устроенной незаконной властью в Луганске и Донецке. Так, людей вывезли в РФ, но на месте вместо безопасности эвакуированные получили сплошные проблемы: палатки без отопления и санитарных условий, оборудованные скорее для "картинки", отсутствие пищи и воды, а еще и негативная реакция местных россиян на "гостей". И о таком "хорошем" приеме, отмечает нардеп, люди рассказывают друг другу.

Еще одним фактором, работающим против РФ, Лубинец называет проведение на оккупированной территории мобилизации.

"Общался со многими людьми, у которых родственники проживают на временно оккупированной территории. Кого взяли, когда тот пытался уехать, к кому пришли домой… У мужчин 18-55 лет массово забирают документы, отправляют служить. Семьи на это реагируют негативно. И начинают даже публично, по нашей информации, выступать против и говорить, что при Украине такого никто не мог себе представить. Это способствует тому, что распространяются антироссийские настроения", — объясняет нардеп.

Эвакуироваться – не собираются

Лубинец рассказал, что жители прифронтовых населенных пунктов, контролируемых Украиной, не эвакуируются.

"Та же Волноваха – воду подают по часам. Но сами жители говорят, что были времена, когда без воды приходилось сидеть полгода. Сейчас электричество восстановили довольно быстро. С газом есть проблемы, но этим занимаются. Тот, кто хотел уехать, давно это сделал. Сейчас некоторых забирают родственники, но ненадолго. Люди уверены, что через несколько дней вернутся, как только станет тише", — рассказал народный депутат.

Более того, по словам парламентария, на линии столкновения гораздо меньше тревожных настроений у людей, чем в столице.

"В последнее время в Киеве было гораздо больше паники. Здесь люди закалились за восемь лет. Если бы люди в прифронтовых районах реагировали так панически, как некоторые из моих коллег, которые сразу выезжали или вывозили из Киева родственников, то на этой территории давно никто бы не жил", — считает Лубинец.

Нардеп добавил, что люди просят у власти только одного: "скоро договориться хотя бы о чем-то". Ведь местным тяжело постоянно находиться в подвешенном состоянии. Поэтому просят четко сформулировать, заключить тот или иной документ и решить: та часть остается оккупированной, или ее возвращают.

"Все говорят, что эта территория будет приходить в упадок. Молодые люди, даже если им здесь предлагают более высокую заработную плату, все равно планируют выезжать. И причину называют одну – неопределенность", — отметил Лубинец.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Россия заявила о якобы "обстреле" с украинской стороны в пограничном пункте. Но украинцы быстро вскрыли фейк и раскритиковали действия оккупанта.