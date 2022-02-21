Через обстріли бойовиків люди сидять без світла і води, але в фейки РФ – не вірять: що відбувається на лінії зіткнення (фото)

Українці на Донбасі панікують значно менше, ніж в Києві, і виїжджати не поспішають

На лінії зіткнення у Волноваському районі Донецької області посилилися обстріли. Окупанти вражають об’єкти інфраструктури, через що люди залишаються без електрики, водо- і газопостачання. Докладніше про ситуацію на прифронтових територіях України "Телеграфу" розповів народний депутат, член депутатської групи "За майбутнє" Дмитро Лубінець, який 20-21 лютого перебував з робочою поїздкою на Донеччині.

Так, за даними Волноваської районної адміністрації, протягом 18-19 лютого у районі через ворожі обстріли пошкоджено 24 будинки та школа. Під атаку потрапили Гранітне, Трудівське, Миколаївка і Новогнатівка. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав.

Обстріл на Донеччині. Фото: Волноваська РДА

Зруйнований будинок. Фото: Волноваська РДА

Нічні обстріли "вирубують" інфраструктуру

Як розповідає Лубінець, окупанти цілять із заборонених 152-го та 122-го калібрів по приватному сектору, зокрема під удар потрапив один із ФАПів. А от найбільше постраждали, за спостереженням нардепа, ті ділянки, де знаходяться електромережі та трансформатори.

"Під час обстрілів з непідконтрольної території обов’язково намагаються пошкодити інфраструктуру, яка відповідає за електрику, газ, водозабезпечення. Ймовірно, це робиться для того, щоби населені пункти, умовно кажучи, сиділи без газу, води та електрики. А далі на цьому тлі – розповсюджувати панічні настрої, аби місцеве населення почало звинувачувати українську владу, мовляв, та не може забезпечити елементарні речі", — описує ситуацію на лінії зіткнення нардеп.

За його словами, обстріли тривають вночі. Часом місцевим буквально доводиться ночувати у підвалах. Попри це, вдень життя кипить: люди йдуть на роботу, працюють дитячі садочки і школи, відновлюють пошкоджені об'єкти інфраструктури.

Обстановка на лінії зіткнення. Фото: Д. Лубінець

Пошкоджені будівлі. Фото: Д. Лубінець

Воронка від снаряду. Фото: Д. Лубінець

Наслідки нічного обстрілу. Фото: Д. Лубінець

Місцеві вірять очам, а не російським фейкам

Нардеп зазначає, що наразі серед місцевих мешканців панує досить одностайна думка щодо подій, які відбуваються на Донбасі. Люди не вірять фейковим повідомленням Росії чи квазіреспублік про нібито "вторгнення" України на їхні території.

"З’явилася якась одностайність у позиції місцевих мешканців. Ніхто не сумнівається, що це робиться з тимчасово окупованої території, хоча до цього в кожному селі знаходилися люди, які казали: "Ні, тут не все так однозначно". Вчора і сьогодні я цього не відчував взагалі! Всі одностайно казали: "Так, це з окупованої території, це видно по воронках, осколках, звідки вони прилітають і куди летять…" – розповідає Лубінець.

За словами нардепа, місцеві більш ворожо налаштовані до Російської Федерації, враховуючи факти, які відбуваються просто перед їхніми очима.

"Наприклад, в одному з сіл на околиці розташована електрична підстанція. За словами місцевих, у неї запустили 10 мін, поки не вдалося пошкодити. Але ж ми розуміємо, що тут жодного дня не знаходилися Збройні сили України. Якраз те, що Російська Федерація хоче використовувати проти України – автоматично використовується проти неї. Місцеві розуміють, що ці обстріли не проти ЗСУ, а проти звичайних цивільних людей, і робить це Росія", — ділиться Лубінець.

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Пропаганда Росії працює проти неї

На думку нардепа, поточна обстановка формує на Донбасі певні антиросійські настрої і дії окупантів спрацьовують проти них самих.

Так, люди з окупованої території спілкуються із родичами з підконтрольної, обговорюють події та діляться правдивою інформацією, зокрема про масову евакуацію, влаштовану незаконною владою в Луганську і Донецьку. Так, людей вивезли до РФ, але на місці замість безпеки евакуйовані отримали суцільні проблеми: намети без опалення і санітарних умов, облаштовані скоріше для "картинки", відсутність їжі та води, а ще і негативна реакція місцевих росіян на "гостей". І про такий "добрий" прийом, зазначає нардеп, люди розповідають один одному.

Ще одним фактором, який працює проти РФ, Лубінець називає проводження на окупованій території мобілізації.

"Спілкувався з багатьма людьми, у яких родичі проживають на тимчасово окупованій території. Когось взяли, коли той намагався виїхати, до когось прийшли додому… У чоловіків 18-55 років масово забирають документи, відправляють служити. Сім’ї на це реагують негативно. І починають навіть публічно, за нашою інформацією, виступати проти і казати, що за часів України такого ніхто не міг собі уявити. Це сприяє тому, що розповсюджуються антиросійські настрої", — пояснює нардеп.

Евакуюватися – не збираються

Лубінець розповів, що жителі прифронтових населених пунктів, які контролюються Україною, не евакуюються.

"Та ж сама Волноваха – воду подають по годинах. Але самі мешканці кажуть, що були часи, коли без води доводилося сидіти півроку. Зараз електрику відновили досить швидко. З газом є проблеми, але цим займаються. Той, хто хотів виїхати, давно це зробив. Зараз декого забирають родичі, але ненадовго. Люди впевнені, що за декілька днів повернуться, тільки-но стане тихіше", — розповів народний депутат.

Більше того, за словами парламентаря, на лінії зіткнення значно менше тривожних настроїв у людей, аніж в столиці.

"Останнім часом у Києві було набагато більше паніки. Тут люди загартувалися за вісім років. Якщо би люди у прифронтових районах реагували так панічно, як дехто з моїх колег, які одразу виїжджали чи вивозили із Києва родичів, то на цій території давно ніхто би не жив", — вважає Лубінець.

Нардеп додав, що люди просять від влади тільки одного: "швидко домовитися хоча би про щось". Адже місцевим важко постійно перебувати у підвішеному стані. Тож просять чітко сформулювати, укласти той чи інший документ і вирішити: та частина лишається окупованою, або її повертають.

"Всі кажуть, що ця територія буде занепадати. Молоді люди, навіть якщо їм тут пропонують вищу заробітну плату, все одно планують виїжджати. І причину називають одну – невизначеність", — зазначив Лубінець.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Росія заявила про нібито "обстріл" з української сторони в прикордонному пункті. Але українці швидко розкрили фейк і розкритикували дії окупанта.